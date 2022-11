De luto el RUM, Mayagüez y Puerto Rico con el fallecimiento del exrector Stuart Ramos Biaggi y la Dra. Loreina Santos Silva

by

MAYAGÜEZ: La Sultana del Oeste y la comunidad universitaria del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) están de luto por los sentidos fallecimientos de dos ilustres profesores que dieron lustre al nombre del “Antes, ahora y siempre… COLEGIO”.

Se trata del exrector y exdecano de estudiantes, doctor Stuart Ramos Biaggi, y de la doctora Loreina Santos Silva, profesora retirada del Departamento de Estudios Hispánicos y renombrada poeta boricua.

El doctor Ramos Biaggi era catedrático retirado del Departamento de Biología, fue decano de estudiantes y el séptimo rector del RUM entre los años 1994 al 1997.

En su labor docente Ramos Biaggi era experto en taxonomía, biogeografía y ecología de las mariposas de Puerto Rico; así como también contribuyó con cerca de 6 mil especímenes a la Colección de Invertebrados del RUM.

Le sobreviven su esposa, la doctora Sonia Borges, también excatedrática del Departamento de Biología.

El doctor Ramos Biaggi dirigió con excelencia el Colegio, hasta que presiones políticas forzaron su salida, luego de que no accediera a nombrar en ciertos decanatos a gente apoyada por La Fortaleza y por ciertos líderes políticos que pretendían pagar favores de campaña de personas que formaron parte de avanzadas o eran sus protegidos desde el punto de vista partidista.

La salida de Ramos de la rectoría causó entonces tanta controversia que culminó en una demanda en el Tribunal de Distrito Federal en San Juan contra la Junta de Síndicos de la UPR y el entonces presidente Norman Maldonado, conocido allegado del exgobernador Pedro Rosselló, quien para esa época ocupaba el Palacio de Santa Catalina.

El doctor Stuart Ramos siempre se distinguió por no mirar colores ni afiliaciones políticas de la gente con la que se rodeó. Lo único que le importaba de sus subalternos era su capacidad y su excelencia en el desempeño de sus funciones.

No obstante, un político tuvo la osadía de enviar una carta a La Fortaleza para tratar de indisponer a Ramos Biaggi, porque no le nombró a un recomendado suyo a un cargo de decano.

El veterano periodista Maelo Vargas Saavedra describió a Ramos Biaggi como un “científico de primer orden, gran amigo y siempre con sus puertas abiertas para la Prensa. Su legado debe ser emulado por presentes y nuevas generaciones”.

El exrector John Fernández Van Cleve, también muy querido en el RUM y recordado por su labor en defensa de estudiantes y empleados docentes y no docentes, tuvo palabras de elogio para el exrector Ramos Biaggi a través de su cuenta en la red social Facebook.

“El mejor rector que ha tenido el sistema público o privado universitario de Puerto Rico, sin duda alguna. Gran visionario, defensor de sus principios e ideas, gestor de iniciativas de gran trascendencia para el recinto y una persona con clase e integridad. ¡Fue mi maestro y mentor! ¿Qué me enseñó? Me enseñó que, aunque tengo mis creencias políticas, estas no tienen lugar en la Universidad. Me enseñó a defender mis creencias y posturas sin importar la seguridad de mi plaza administrativa. Me enseñó lo que es paciencia, lo que es tolerancia a la diversidad de ideas. Me enseñó que nuestros compañeros en el lugar de trabajo tienen buenas ideas, problemas y que hay que escucharlos siempre. No creo que vaya a haber otro igual. Descansa en paz, mi buen amigo”, escribió Fernández Van Cleve.

Cabe anotar que el actual rector del RUM, doctor Agustín Rullán, tardó casi 48 horas en hacer una expresión de pésame ante la muerte del doctor Ramos Biaggi, cuando ya desde este pasado sábado en la tarde familiares, amigos y miembros de la comunidad universitaria estaban manifestando su pesar ante el deceso.

Fallece la Dra. Loreina Santos Silva

Mientras tanto, también se produjo el lamentable fallecimiento de la profesora retirada del RUM y distinguida poeta puertorriqueña, Loreina Santos Silva.

El exrector Fernández Van Cleve describió a la doctora Santos Siva como “una dama de las letras, poeta, ensayista y sobre todo, educadora”.

“Su legado, con el que ha impactado a miles de estudiantes que asistieron a sus aulas, pervive las generaciones y es testigo de una fructífera trayectoria que inició en 1968, cuando comenzó a dictar cátedra en el Recinto. Su jornada como académica incluyó la dirección del Departamento de Estudios Hispánicos en dos ocasiones y el desempeñarse como decana asociada de Asuntos Académicos de Brown University. Además de su carrera como profesora universitaria, Santos Silva es reconocida en Puerto Rico y el mundo por su diáfana voz poética, que incluye innumerables publicaciones, tanto de libros como ensayos. Es tarea compleja tratar de resumir tan inmenso legado en pocas letras. Lo que sí es posible, es expresar nuestro profundo agradecimiento por la imborrable huella que ha dejado en la historia centenaria de la institución. Hoy queremos apalabrar sus logros que nos convocan en este lugar con la noble misión de ser el Colegio que honra”, expresó el doctor Fernández Van Cleve, quien era el rector del RUM para la época en que se le rindió un merecido homenaje a Santos Silva en junio de 2016.

En esa ocasión, su amiga de muchos años, la profesora, poeta y periodista Nélida González fue la maestra de ceremonias en ese homenaje y tuvo a su cargo la semblanza de la profesora Santos Silva.

“Su vasta obra poética ha sido estudiada por críticos de Puerto Rico y del extranjero y ha sido incluida en antologías y revistas de proyección internacional. También, ha participado como exponente en diferentes foros sobre poesía, narrativa y crítica literaria. Santos Silva es una mujer de logros múltiples, entre estos, ha organizado y dirigido cuatro Congresos de Creación Femenina en el Mundo Hispánico, que han dado repercusión internacional al Recinto Universitario de Mayagüez.

Estados Unidos, Alemania, Colombia, Inglaterra, Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela, India, Costa Rica, México, España, República Dominicana, Dinamarca, Japón, Escocia y Tailandia la han recibido en diferentes foros como digna representante de nuestras letras. Esta educadora se ha distinguido, además, por una significativa labor cívica desde Zonta International, el Club Altrusas, la Unión de Mujeres Americanas, la Alfa Delta Kappa, el Instituto Internacional de Cultura Hispánica y otras asociaciones internacionales de escritores y filantrópicas, desde las cuales se ha proyectado exitosamente en múltiples actividades. Como poeta, Santos Silva ha sido catalogada como una de las voces más transparentes y con más registros de la línea puertorriqueña actual”, reseñó entonces la periodista González.

Poema de la autoría de la Dra. Loreina Santos Silva:

Muerte,

Me enfrento a tu misterio

con un puntal de luz en mis desfiladeros.

Nazco,

abro los ojos.

Sombras y más sombras,

y atrás,

más atrás

el sol de los misterios.

Desquicio interminable de yo y mis elementos,

Desquicio interminable de yo y mis circunstancias.

Sepulto esta materia en cualquier cementerio

y sigo mi camino concéntrico y abierto

porque tú, Energía,

me asignas otro número

en el cómputo infinito sin tiempos de los cielos,

Astros para mis lumbres en litorales nuevos,

Y te canto Energía

porque para crecerme vivo,

y para crecerme muero.