“Harta” comunidad escolar de la Vocacional de Mayagüez con problemas con aires acondicionados

MAYAGÜEZ: La comunidad escolar de la Escuela Superior Vocacional Dr. Pedro Perea Fajardo de la Sultana del Oeste está “que prende” con el Departamento de Educación y las agencias a las que les corresponde el mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado del plantel, que lleva años confrontando problemas.

“Por más de 9 años la Escuela Superior Vocacional Dr. Pedro Perea Fajardo de Mayagüez está confrontando problemas en su sistema central de aire acondicionado. Actualmente la escuela en su totalidad, incluyendo el edificio administrativo, no cuenta con este servicio tan esencial. Para muchos el servicio de A/C es un lujo, pero en el caso nuestro no es así, nuestra escuela fue diseñada para tener aire central”, se explica en el grupo de la red social Facebook, Escuela Vocacional Mayagüez en deterioro.

Indica el escrito que los salones no cuentan con la ventilación suficiente, y en algunos, sus ventanas están clausuradas a mitad con un acrílico eso hace que haya menos fluidez de ventilación.

“Talleres para prácticas algunos sin una sola ventana, lo cual es infrahumano. (En) El edificio administrativo, las oficinas en su mayoría no tienen una sola ventana y aun así tienen sus empleados en esas condiciones. La Autoridad de Edificios Públicos no ha hecho ni el intento de restablecer el servicio. En los pisos superiores de todos los edificios filtraciones de agua, se había indicado en agosto del año escolar 2021-2022 que no habíamos iniciado de forma presencial, ya que estaban sellando el techo y restableciendo el aire y no fue así”, añade.

El grupo califica la situación como “una inaceptable”, que se agrava con los índices de calor que están afectando la Isla. “Y sin ventilación suficiente no se puede enseñar ni aprender. ¿Quieren esperar a que pase una situación de salud con algún estudiante o maestro para arreglar este asunto?”, apunta.

“Ya toda la facultad, docentes, no docentes, personal administrativo y estudiantes no aguantan esta situación es INACEPTABLE”, concluye.

Por su parte, la representante Jocelyne Rodríguez Negrón (PPD-Distrito 19) visitó la escuela el viernes, corroborando las denuncias.

“Tras esta visita, sostuve una reunión inmediata con el director regional de Edificios Públicos, el Sr. Pedro Ramos, en vías de buscar soluciones. Esta situación es inaceptable para los estudiantes y la facultad escolar, por tanto, le hemos solicitado a Edificios Públicos que la misma sea trabajada como una emergencia”, explicó la legisladora Rodríguez.