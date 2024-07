Adriana Díaz en su primera victoria de París 2024: “se sintió muy bonito”

by

PARÍS: Adriana Díaz González se lució ante su público puertorriqueño y del mundo en el Arena Sur París 4. La tenimesista dio la primera victoria de la Delegación de Puerto Rico este sábado en el inicio del tenis de mesa de los Juegos Olímpicos París 2024.

La niña mimada de Utuado y toda la Isla derrotó 4-0 (11-9, 11-5, 11-8 y 11-7) a la serbia Izabela Lupulesku, en la ronda 64.

“Súper contenta. El primer partido siempre es uno de los más difíciles. Me quería ver en el partido como me estaba sintiendo. Los tiros que estaban saliendo y los que no. Yo creo que desde que entré, el calor del público se sintió mucho. Vi todas las banderas, escuché cuando me decían mi nombre. Se sintió muy bonito. Espero que nos sigan apoyando para seguir jugando bien”, dijo Díaz en la zona mixta de los medios de comunicación.

Adriana Díaz tuvo que hacer ajustes en el inicio del encuentro cuando Lupulesku hizo sus tiros de pelotas hacia el cuerpo de la puertorriqueña.

“La verdad que sí (descubrí rápido el juego de ella). Nosotras habíamos jugado hace años juvenil. No la conocía ahora mismito. Vi partidos de ella por internet. Sinceramente pensé que si jugaba lo que yo juego podía ganar. Solamente era confiar en eso. A medida que pasó el partido pude fluir y todo salió bien”, explicó la raqueta puertorriqueña, que le encanta jugar frente al público para sonreír y hacer un espectáculo con sus tiros.

La maña de quien fue su rival a nivel juvenil en el 2017 provocó que Díaz González descubriera su juego corto al final del encuentro.

“Ella me empezó a servir al medio, me empezó a servir al cuerpo. Rápido, después del primer set mi papá (Bladimir Díaz) me lo dijo, yo también lo sabía. Lo que hice fue dar un paso hacia el lado y a empezar a buscar la derecha. Eso fue lo que hicimos. Al final ella empezó a sacar un poquito más corto, tuve problemas, pero pude ajustar. Eso es lo importante y eso es lo que vale. Al final pude sobrepasar todos los obstáculos para ganar”, describió la puertorriqueña sus estrategias de un partido lleno de boricuas y coloreado por la monoestrellada.

La atleta número doce del ranking mundial jugará este lunes con una rival muy conocida, la estadounidense Amy Wang en la llave de 32. Desde el 2015 vienen escribiendo su historia. Tan reciente como en el Campeonato de la World Table Tennis en Incheon, Corea 2024, Díaz derrotó a Wang 3-0 en la ronda de 32.

Díaz González llega llena de experiencia a París 2024 con dos Juegos Olímpicos previos. En su rendimiento ha ido escalando posiciones. En su debut con 15 años, Río 2016, la juvenil de ese entonces finalizó 33. En Tokio 2020, la portadora de la monoestrellada en dichos Juegos dio un salto a la posición 17.