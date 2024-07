El mayagüezano Olajuwon Acosta buscará conquistar su primer campeonato en el Palacio

by

MAYAGÜEZ: Con la misión de traer un nuevo campeonato a «La Sultana del Oeste», el orgullo del residencial Roosevelt en Mayagüez, Olajuwon «The White Monkey» Acosta, subirá al cuadrilátero el sábado, 24 de agosto, en el Palacio Municipal de Recreación y Deportes, en el combate estelar de la cartelera «UP Boxing Series: Choque de Estrellas», presentada por Universal Promotions.

“El sábado, 24 de agosto, regresaremos con ‘El Mejor Boxeo de Puerto Rico’ a Mayagüez, donde presentaremos un verdadero manjar de boxeo. Venimos con un duelo de invictos, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo, entre Puerto Rico y México. Un combate que puedo asegurar pondrá de pies a todos los fanáticos esa noche. En total, serán 12 combates en una noche que estará repleta de emociones», mencionó Javier Bustillo, presidente de Universal Promotions.

En el pleito estelar de la noche, Olajuwon “The White Monkey” Acosta (11-0, 8KO’s), buscará adueñarse del cinturón FECARBOX del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 115 libras, cuando se mida en un duelo de invictos ante el mexicoamericano, Vincent Avina (8-0-1, 7KO’s).

«Sé que esta será una pelea dura, pero es el tipo de pelea que veníamos pidiendo hace mucho tiempo. Queremos demostrarle a la gente de qué estamos hechos. Si no le ganamos a los duros, jamás vamos a ser los duros. Esta será la pelea de la razón, porque si yo me pierdo con Vincent Avina, los que siempre me han criticado van a tener la razón, pero si no, las cosas como son, tengo calibre pa’ ser campeón. Quiero seguir siendo ejemplo para todos esos chamaquitos del caserío. Si trabajamos duro, todo se puede», dijo Acosta.

En el combate semi-estelar, Yamitt “El Olímpico” Ponce (7-0, 6KO’s) chocará ante Emmanuel “Tito” Morales (10-6, 6KO’s) en pleito pactado a seis asaltos en la división súper pluma.

En un interesante encuentro pactado a seis episodios en el peso gallo, Karlo Rodríguez (6-0-1, 5KO’s) expondrá su invicto ante el siempre peligroso púgil venezolano, Carlos Mujica (8-6, 2KO’s).

En combate a seis asaltos en el peso ligero, Luis “Bebo” Martínez (7-1, 3KO’s) peleará ante Angel “Mexico” Rosado (3-3-1, 1KO).

Gabriel Bernardi (6-1, 3KO’s) medirá fuerzas ante Jorge “El León” González (2-1, 2KO’s), esto en pelea a seis asaltos en el peso súper mosca.

También en acción: Lionell “Taz” Colón, Bradley Olmeda, Erie Zayas, Carlos Matos, Johniel Ramos, Michael Vélez, Malik Quiñones, Alex Pallette, Clifford Gibbs, Leroy Padilla, entre otros.

Los boletos para “UP Boxing Series: Choque de Estrellas” están a la venta en https://ticketera.com/upboxingseries-choquesdeestrellas/.