Yarimar Mercado entra al campo de tiro para su primer evento en París 2024

PARÍS: La yaucana olímpica Yarimar Mercado Martínez está preparada para salir a dar lo mejor de sí este domingo en sus terceros Juegos Olímpicos, edición París 2024. En esta ocasión será en el evento de 10 metros rifle de aire en el Centro de Tiro de Châteauroux, una subsede que está a dos horas y 15 minutos de la capital parisina.

“Hoy estuvimos en el entrenamiento oficial. Nos dieron una hora. Solamente fui hacer los últimos ajustes, verificar que las miras estén ajustadas. Hoy fue cuadrar que todo esté listo para mañana”, dijo la primera mujer en competir en los Juegos Olímpicos por la disciplina de tiro en Puerto Rico.

La puertorriqueña confirmó que estará en el encasillado 20 a partir de las 3:15 de la madrugada (hora de Puerto Rico) / 9:15 de la mañana en París. La competencia tendrá 44 deportistas, solo ocho tiradoras pasarán a la final a celebrarse el lunes a partir de las 3:30 a.m. de Puerto Rico/9:30 a.m. de París.

“Me siento bien, me siento tranquila. Conozco a las competidoras por estar con ellas en las Copas del Mundo”, expresó la experimentada atleta de 29 años.

Para estos Juegos Olímpicos, Mercado Martínez logró que Hannah Black, quien se destaca desde el 2017 como asistente del equipo de tiro en Texas Christian University, estuviera presente para apoyarla en todo lo concerniente a su disciplina.

“Ella me ayuda bastante. Yo me enfoco en lo mío. En mi día a día. Ella se preocupa de lo demás. De toda la logística. Me quita un peso brutal de encima, porque cuando estoy sola es como llevar dos personas. Todo fluye mucho mejor. Yo simplemente tiro. Estos Juegos me los he disfrutado más, porque estoy libre de estrés, porque si pasa algo en tiro o a nivel administrativo ella me ayuda”, explicó la tiradora medallista de bronce en los Juegos Panamericanos en Toronto 2015.

Esta será la segunda ocasión que la joven natural de Yauco compita en 10 metros rifle de aire. Su medidor serán los resultados en el debut olímpico, Río de Janeiro 2016. La posición que ocupó fue la 43 con 406.6 puntos.

Las condiciones del clima son importantes para esta disciplina. Es por ello por lo que la tiradora de mano derecha y mira derecha estuvo enfocada en conocer los detalles de la cancha de competencia.

“En la cancha de 10 metros no tenemos aire acondicionado. Lo que nos ayuda es que será temprano en la mañana. En la cancha de aire uno está encerrado, tengo que estar hidratada todo el tiempo. Por otro lado, en la cancha de 50 metros, la cancha está bien y el viento es triqui, porque no es consistente para un lado, o sea, que varía. Están buenas las facilidades”, reconoció Mercado Martínez.

Una sabia decisión no ir a la Ceremonia de Apertura

La majestuosa Ceremonia de Apertura fue todo un espectáculo de arte, historia y deporte. Ni la lluvia pudo opacar su encanto. No obstante, varios atletas, entre ellos Mercado Martínez, decidieron no asistir.

“Yo no fui a la Ceremonia de Apertura. Estoy demasiado lejos. Tenía que salir de acá Châteauroux en la mañana e íbamos a llegar de madrugada. Eso me iba a afectar el sueño, después iba a estar cansada. Más hoy (sábado) era el entrenamiento oficial y podría sufrir las consecuencias de no haber dormido bien para mañana, domingo, en la competencia. Preferí quedarme”, contó con toda la tranquilidad la tiradora.

De pasar a la final de 10 metros rifle de aire, la puertorriqueña estará compitiendo el domingo. El segundo evento olímpico en el que ella estará participando es en rifle tres posiciones a 50 metros el 1 de agosto. En esta última competición, la boricua estuvo activa en Tokio 2020 (posición 28, 1157 puntos) y en Río de Janeiro 2016 (posición 24, 576 puntos).

Sobre Puerto Rico en París 2024

Puerto Rico cuenta con 51 atletas de estos 27 de hombres y 24 mujeres. Es la séptima delegación con mayores atletas clasificados desde su ingreso al Movimiento Olímpico en los Juegos Olímpicos de Londres 1948. Los deportes con representación son 13, entre estos, tiro con arco, tiro con rifle, tenis de mesa, boxeo, clavado, judo, natación, baloncesto 5×5, atletismo, golf, vela, lucha olímpica y skate.

Se competirá por primera vez en boxeo femenino, la prueba de marcha 20 kilómetros femenino y en vela con el bote dinghy (antes Ilca 7). Además, el baloncesto hace historia por llevar por primera vez a ambos equipos a la cita olímpica.