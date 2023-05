Caravana contra los aumentos de LUMA Energy esta tarde en Mayagüez

by

MAYAGÜEZ: El grupo Oeste contra LUMA anunció que realizará esta tarde una caravana en contra de los aumentos en la factura de la luz para el pago a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La caravana saldrá a las 4:30 de la tarde de la intersección de la avenida Corazones y la carretera PR-2, en el centro comercial donde ubica la tienda Pepe Ganga y el restaurante Denny’s, y recorrerá las urbanizaciones Villa de Felisa, Sultana y Villa Sultanita.

“Seguimos llevando el mensaje de No Más Aumentos en la factura de la luz para pagar unos bonos que ya la jueza (Laura Taylor) Swain determinó que son bonos no asegurados. Tomaremos las calles de Mayagüez en caravana donde educaremos y nos haremos sentir. Este país no aguanta un aumento más”, explicó el doctor Juan Carlos Martínez Cruzado, coordinador de la campaña No Más Aumentos en Mayagüez.

Martínez Cruzado recalcó que los aumentos a la factura siguen siendo una amenaza real pues la Junta aún insiste en ellos.

Se anticipa que la caravana hará varias paradas en el camino donde los participantes repartirán hojas sueltas con información sobre el efecto de los aumentos en la factura a los ciudadanos.