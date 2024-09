Dos estudiantes del RUM reciben becas para estudios en Ciencias Atmosféricas

by

MAYAGÜEZ: Dos estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), recibieron las becas que otorga la Sociedad Americana de Meteorología (AMS) a alumnos sobresalientes que comienzan a cursar su último año de estudios subgraduados.

Las colegiales Stephanie Ortiz Rosario, del Departamento de Física, y Andrea N. Belvis Aquino, del Departamento de Ingeniería Industrial (ININ), fueron las únicas universitarias de centros educativos de Puerto Rico en recibir la subvención que apoya a jóvenes que aspiren a carreras en las ciencias atmosféricas, oceánicas e hidrológicas.

Ambas féminas, quienes cursan además la secuencia curricular en Ciencias Atmosféricas y Meteorología, forman parte del selecto grupo de 15 estudiantes subgraduados premiados con varias becas que son auspiciadas por distintas organizaciones e individuos.

Stephanie, natural de Cayey, recibió un estipendio de $7,500 del Dickerson Virtual Endowment Scholarship in Meteorology. Por su parte, Andrea, de Mayagüez, obtuvo $5,000 del Ward and Eileen Seguin Scholarship.

“Obtener esta beca de la Sociedad Americana de Meteorología representa la oportunidad de continuar creciendo como profesional en este maravilloso campo, al igual que inspirar a estudiantes hispanos a luchar por sus metas. Comencé mis estudios en el Colegio en el 2020 y decidí estudiar Física, ya que el currículo me iba a proveer el conocimiento necesario para aplicarlo en la meteorología. Durante mis años en el Colegio, he podido aprender sobre esta disciplina tomando clases como parte de la secuencia curricular en Ciencias Atmosféricas y Meteorología que ofrece el Recinto, al igual que participando en posiciones de liderazgo en la Sociedad Meteorológica de Puerto Rico (SMPR). Igualmente, he trabajado en investigaciones relacionadas a través de mis internados de verano”, afirmó Stephanie.

“Es un gran honor recibir este premio y poder representar al Colegio con orgullo. Desde mi segundo año en la Universidad, soy parte de la SMPR, el único capítulo estudiantil de la AMS en Puerto Rico. A través de esta asociación, ocupé diversos puestos en la directiva y he logrado desarrollarme personal y académicamente. AMS es una organización que tiene como prioridad ayudar al desarrollo de la próxima generación de meteorólogos, lo cual es evidente a través de becas como esta. El premio refleja mi pasión por las ciencias atmosféricas y me motiva a culminar mis estudios subgraduados”, expresó, por su parte, Andrea.

Las futuras científicas han participado en internados e investigaciones y anteriormente habían recibido otras becas. Stephanie, logró la beca del NOAA Center for Atmospheric Sciences & Meteorology II (NCAS-M II) y Andrea, la Woods Hole Oceanographic Institution Summer Student Fellowship y el NOAA Cooperative Science Center in Atmospheric Sciences and Meteorology Undergraduate Research Fellowship.

“Me apasiona la investigación y mi objetivo principal es servir a mi comunidad a través de las ciencias. Culminaré mi bachillerato en diciembre 2024 y planifico continuar estudios graduados en Ciencias Atmosféricas estudiando la variabilidad del clima”, señaló Andrea.

“Durante los pasados tres veranos, he trabajado en lugares como la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Como planes futuros, mi meta es realizar estudios doctorales en Ciencias Atmosféricas con un enfoque en la meteorología tropical”, agregó Stephanie.