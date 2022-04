El Partido Popular va “jalda abajo” asegura Alcalde de Hormigueros

by

HORMIGUEROS: El alcalde Pedro J. García Figueroa aseguró que el Partido Popular Democrático (PPD) va “jalda abajo”, indicando que esa situación es el producto de la marcada reducción de votantes que ha tenido la colectividad en los pasados años.

“Nuestro partido va “jalda abajo”… No “jalda arriba”… Va “jalda abajo”… Y te voy a dar los números… En las elecciones de Sila (María Calderón) fue un 48 por ciento; en las de Alejandro (García Padilla) fue un 47; luego David Bernier, que era un tremendo candidato, sacó un 38 por ciento; y nuestro compañero alcalde de Isabela (Carlos “Charlie” Delgado Altiery), que fue un gran alcalde, sacó un 31. ¿Dime si eso no es ir “jalda abajo? ¿Dónde está ese 17 por ciento de la base del partido que hemos perdido?”, cuestionó el alcalde García Figueroa durante entrevista en el programa Con Base y Fundamento (WKJB 710 y el Facebook Live de LA CALLE Digital).

El alcalde Pedro García, quien es alcalde de Hormigueros desde que fue electo en las elecciones generales del 2004 y que ha revalidado de forma cómoda corriendo bajo la insignia del PPD; opinó que la gente que se ha ido lo ha hecho porque no encontraron “dirección” en la colectividad.

“(Se fueron) porque no encontraron en este partido dirección… No encontraron causa… Y mira que venían planteando cuál es el derrotero… Hacia dónde vamos… Este es un partido histórico, glorioso, que le ha servido bien precisamente en el 40, 50, 60, y hasta en los 70… ¿Qué pasó con el Partido Popular? Empezaron a botar a los soberanistas… No, que se vayan, que no los necesitamos… ¿Y qué pasó? Se fueron… Y el partido bajó a 31 (por ciento)”, sentenció el incumbente municipal hormiguereño.

García Figueroa criticó que se estén tomando decisiones desde un escritorio en Puerta de Tierra (San Juan) y que se estén enviando “personeros” como “delegados presidenciales” para lidiar con situaciones locales que deben ser atendidas localmente.

“Yo propongo juntas regionales compuestas por alcaldes y legisladores para atender los asuntos a nivel local y sea el pueblo que tome las decisiones y no una persona enviada de otro sitio”, dijo.

Como cuestión de hecho, García apuntó que en lo que concierne a la Junta de Gobierno del PPD, si lo ponen a preparar una lista de sus miembros, no llega a 10 nombres, porque no los conoce.