Gobernador firma medida de senadora del Oeste que asigna un fiscal para las vistas de Regla 6

MAYAGÜEZ: El proyecto del senado 358, radicado por la senadora Migdalia González Arroyo (PPD/Mayagüez-Aguadilla), que ordena al Departamento de Justicia asignar un fiscal para las vistas de Regla 6, fue firmado el martes por el gobernador Pedro Pierluisi, convirtiéndose en la Ley número 32 del 24 de agosto de 2021.

“Agradezco al gobernador por escuchar nuestros reglamos y estampar su firma en esta ley que busca hacerle justicia a las personas que son víctimas de violencia doméstica. Con la medida lo que pretendemos es salvar vidas que es lo más importante para mí, como servidora pública. No podemos permitir que se pierda una vida más en nuestro país”, dijo en un comunicado de prensa la también presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer.

La ley enmienda el artículo 3.10 de la Ley 54, que ahora dice textualmente que “El Ministerio Público tendrá el deber de comparecer a toda vista de determinación de causa probable para arresto en los casos de naturaleza penal presentados al amparo de esta Ley, sin discreción alguna, incluyendo las violaciones a las órdenes de protección según establece el Artículo 2.8 de esta Ley”.

“Desde el pasado 3 de mayo que radiqué la medida, hemos estado pendiente al trámite legislativo y hoy se convierte en ley. Ahora tendremos una herramienta adicional para ayudar a las víctimas de violencia”, añadió la senadora González.

“La presencia de un o una fiscal en las vistas de causa probable ayudaría a brindarle al proceso más certeza y seguridad para las víctimas, al contar con la presencia de funcionarios con la pericia legal necesaria en estos casos. Las razones por las cuales se pudiera determinar que no hay causa probable para arrestar pueden ser diversas, incluyendo que en efecto no se cometió el delito. Sin embargo, existen situaciones relacionadas al manejo y presentación de la evidencia requerida que se pueden subsanar con la presencia del Ministerio Público. Por ejemplo, casos en los que la víctima esté afectada emocionalmente que no pueda presentar un testimonio que identifique los elementos del delito, o cuando los agentes investigadores no presentan cierta prueba requerida”, reza parte de la exposición de motivos del proyecto.