Paradores piden retiro en el Senado de proyecto “aguado” que regula los “Airbnb”

CABO ROJO: La Asociación de Paradores y Pequeñas Hospederías Puertorriqueñas piden al Senado el rechazo del Proyecto de la Cámara 1557 (PC 1557), que busca la reglamentación de los alquileres a corto plazo (ACP), mejor conocidos como los “Airbnb”.

La entidad recomendó que la medida sea retirada para ser retrabajada responsablemente en la próxima sesión legislativa en el 2025. Añadió que se deben utilizar las mejores prácticas ya implantadas y probadas en otras jurisdicciones de Estados Unidos, Canadá y Europa, y que han sido aceptadas por las plataformas digitales, en cientos de otros destinos turísticos del mundo.

“Reiteramos que el PC 1557, según fue sometido por los representantes (José “Cheito”) Rivera Madera y (Joel) Sánchez Ayala, fue un paso en la dirección correcta; pero fue severamente afectado en el proceso legislativo en la Cámara, con enmiendas ilógicas y confusas. La versión actual, pretende legitimar la anarquía prevaleciente, y crear una nueva categoría de negocios, por encima de nuestras leyes y reglamentos vigentes”, comentó Xavier A. Ramírez, presidente de la Asociación de Paradores.

Según Ramírez, codueño del Combate Beach Resort, la versión final del PC 1557 es muy débil, ya que no identifica a los ACP como una actividad comercial; no atiende la gentrificación, ni las dificultades principales que afectan a los condominios y comunidades residenciales; no corrige la evasión de permisos y contribuciones de los anfitriones profesionales; no considera la proliferación de los hoteles ilegales; e incluye la propuesta previamente rechazada del Proyecto del Senado 936, y pretende limitar las funciones ministeriales y fiduciarias de los municipios y las agencias reglamentarias en la Isla.

“Mantener estas brechas serían desastrosas para las comunidades en Puerto Rico”, recalcó, Ramírez.

Por otra parte, Christian Rivera, codueño del Parador Guánica 1929 y vicepresidente de la Asociación, señaló que, como todo comercio en el archipiélago, los ACP deben estar registrados, y contribuir equitativamente a mantener la infraestructura y los servicios públicos y comunes que utilizan para sus empresas. Todos los datos y características claramente indican que son una actividad comercial, y deben cumplir con toda la reglamentación vigente, y aplicable a todos los alojamientos transitorios.

Ambos indicaron que el registro obligatorio de todo ACP es clave para el éxito de la regulación, mientras denuncian que el PC 1557 se enfoca en los ACP que se mercadean por las plataformas digitales como Airbnb y Vrbo, ignorando los cambios que están ocurriendo a nivel global en el segmento de los ACP hacia la renta directa, lo cual facilita la evasión millonaria del impuesto de habitación, que excedió $20 millones en 2023.

“Le hemos pedido a nuestros senadores el retiro o el rechazo del PC 1557 para que sea retrabajado en el 2025. Nuestros legisladores tienen toda la información necesaria para crear una reglamentación adecuada y balanceada para atender las brechas creadas por los ACP, utilizando y adaptando legislación aprobada en decenas de jurisdicciones norteamericanas, mucho más robustas que lo propuesto en el PC 1557”, concluyó Ramírez.