Transición en Moca revela que hay más de 100 vehículos para ser decomisados y un déficit de $3 millones

MOCA: El alcalde electo Efraín “Franco” Barreto Barreto informó tras completado el proceso de transición municipal, “no hubo la cooperación esperada de la administración saliente».

“Nuestro equipo de 12 profesionales, dirigido por el licenciado Jorge L. González Loperena, emitió un informe de 108 páginas el pasado 31 de diciembre donde se revela un proceso donde se evidenció que no hubo la cooperación esperada de la administración saliente. Faltó documentación importante, hubo funcionarios que no comparecieron a las vistas, e incluso hubo que acudir a los tribunales para acceder a información vital de carácter público. Aún con todas las limitaciones, asumimos la responsabilidad de lo que suceda de ahora en adelante en el Municipio de Moca”, señaló Barreto Barreto, quien no descartó tomar acciones legales ante ciertos casos particulares.

A manera de ejemplo, se descubrió que el Municipio de Moca, que estuvo 36 años bajo administraciones del PNP, más de 100 vehículos llevan años en las facilidades de Obras Públicas Municipal, en espera de disposición final en facilidades municipales, en condiciones de virtual vertedero, afectando a la comunidad colindante, siendo un foco de vandalismo y contaminación.

“Fue increíble descubrir que el vehículo que usó el exalcalde Eustaquio ‘Takio’ Vélez Hernández (1989-2000) aún sigue estacionado para decomiso, después de más de 20 años”, señaló el alcalde electo, que juramenta oficialmente el 18 de enero.

Los inspectores del comité de transición entrante también identificaron irregularidades en el inventario municipal, incluyendo propiedad que simplemente no se ha podido localizar.

“Nosotros estamos comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas. La ciudadanía merece respuestas claras y acciones inmediatas. Es vital dejar nuestra amplia preocupación y frustración, estableciendo que, durante el proceso de transición e interpelación, la práctica o estrategia de la no comparecencia de la pasada directora de Finanzas y Presupuesto, Verónica J. Hernández López, no permitió obtener todo el flujo de información vital de manera coordinada y transparente”, añadió Barreto Barreto.

El comité de transición entrante señaló que el someter información no relevante o actualizada, como son los contratos del año fiscal 2024-2025 y las asignaciones de fondos especiales, así como el no poder verificar la veracidad de la misma o el poder descartar aquella que no correspondía a lo solicitado, limitó grandemente la ejecución de la labor, y por consiguiente, el poder hacer una transición conforme a Ley.

“Ciertamente hubo un patrón de no someter detalles de toda la información cuestionada, así como el no obtener aclaraciones precisas a las preguntas sometidas y desconocimiento de parte vital de las operaciones y preparación del presupuesto, evidencian que la administración saliente no cumplió con su obligación. Recordemos que en cada año electoral todas las dependencias del gobierno deben preparar un informe completo y detallado de transición. En el Municipio de Moca eso no ocurrió”, expuso el alcalde Barreto.

El comité de transición entrante señaló además en su informe que, con la información sometida, el Municipio de Moca tiene actualmente un déficit de $3,093,056.

“Incluso, el 12 de diciembre de 2024, el ya pasado director de finanzas a través del Comité de Transición saliente, Carlos Acevedo Morales, certificó que la administración saliente no había incurrido en más del 50 por ciento de los gastos conforme a lo establecido en el Artículo 7.249 del Código Municipal. Toda esa información será corroborada mediante las auditorías correspondientes. Hay mucho por verificar. De hecho, en el pasado mes de septiembre la Oficina del Contralor emitió el Informe de Auditoría OC-25-23, donde entre otros detalles, se señala un pago indebido de $344,000 por cambio en las condiciones de una subasta de asfalto”, detalló el alcalde entrante.

La auditoría señala además cinco hallazgos donde las cotizaciones en el 76 por ciento de los comprobantes de desembolso examinados para adquirir equipos, vehículos y suministros con cargo a los fondos COVID-19 del 2020 al 2022, no tenían información de la identidad del empleado que había trabajado el proceso. De las cotizaciones, el 78 por ciento correspondieron a la administración saliente y el resto, a la administración previa. Esta situación propicia que se cometan irregularidades en los procesos de compra y desembolsos señaló el informe de la Oficina del Contralor.