Regresan con fuerza los Libertadores de Hormigueros en la nueva temporada del Béisbol Doble A

HORMIGUEROS: Los Libertadores de Hormigueros regresan en esta temporada con deseos de llegar a la final nacional. La pasada temporada terminaron con récord de 12-4 y lograron llegar a la semifinal nacional.

Este viernes, 17 de febrero, a las 7:30 de la noche, es el inicio del Torneo de Béisbol AA en Hormigueros, cuando los Libertadores reciben a los Patrulleros de San Sebastián.

Los Libertadores, que serán dirigidos por Jorge Aranzamendi, cuentan con excelentes jugadores como Frank Sánchez (2B), Kevin Ramos (LF), Luis Román (SS), Tony Bryan Méndez (3B), Carlos Lugo (CF), Kenneth González (C), Ángel Vélez, Héctor Laguer, Brian Marrero (RHP), Oscar Rivera (RHP), Xavier Ramos (RHP), Raynée Cruz (RHP), Luis Vega (LHP) y Derick Feliciano (RHP).

La novena está muy esperanzada con el desarrollo y el talento de los colegiales Michael Marrero (RHP), Osvaldo Méndez (LHP), Julián Figueroa (C), Luis González (C), Derrick Andiarena (OF) y Edrick Padilla (OF).

El equipo cuenta con el apoyo total de la Administración Municipal de Hormigueros y del alcalde Pedro J. García Figueroa, que no ha escatimado en ayudar al equipo y mejorar las facilidades del Estadio Hermanos Ernesto y Juan Miura.

El apoderado de la novena lo es Pedro Bellido, que ha estado ligado por los pasados 15 años al béisbol Clase A y Doble A de Puerto Rico con mucho éxito. El coapoderado lo es el doctor Orlando Lugo Echevarría, un conocido deportista de la región, que ha estado envuelto en desarrollo y presentación de varios deportes en la isla por los pasados 25 años.

Los Libertadores le dedican la temporada al doctor Fernando Sepúlveda, por su destacado trabajo con los atletas.