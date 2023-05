“Mundo Deportivo” cerró hoy una era en la radio tras deterioro en la salud de Johnny Flores

by

MAYAGÜEZ: El lunes, 15 de mayo de 2023, marcó la última transmisión del conocido programa “Mundo Deportivo” a través de la emisora mayagüezana WPRA 990 y que por décadas condujo el conocido cronista deportivo, narrador y “coach” de baloncesto Juan Augusto “Johnny” Flores Monge.

En un artículo publicado en el diario Metro, bajo la firma del cronista de farándula Fernan Vélez Rivera, “El Nalgorazzi”, se compartió la entrevista exclusiva que Vélez Rivera le hizo a la hija de Johnny Flores, Martita Flores Tomei, donde esta reveló todos los detalles sobre la salud de su papá.

“Papi estaba trabajando, tuvo un día normal. Nosotros habíamos visto que se le estaban olvidando algunas cositas, pero era algo leve, no era nada que nos preocupara todavía. Se sentía mal, fue guiando hasta el hospital. Él tiene unos doctores excepcionales que siempre están en comunicación conmigo. Pensaron que todo iba a estar bien y esa noche no me llamaron. Por la mañana papi no sabe dónde está, no recuerda a los doctores, no hablaba coherente. Lo que decía era como si estuviera narrando un juego de baloncesto, haciendo cambios de jugadores, como cuando él lo hacía cuando dirigía. Luego de eso lo enviaron a un especialista, le hicieron un CT Scan, entre otros estudios y lo enviaron a la casa. Estando en la casa se me cae. Llegué a Puerto Rico de emergencia, no sin antes que se me atrasara el vuelo y en ese interín, me explicaron que papi perdió nuevamente el conocimiento, que estaba bien malo. Lo que me hablaba era como si acabara de llegar de un viaje a Europa. Me conocía a mí, pero eran muy pocas las personas que reconocía”, explicó Martita en su entrevista con “El Nalgorazzi”.

Johnny Flores es miembro del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño, tiene 74 años, y es recordado desde sus comienzos en la televisión puertorriqueña como presentador de la sección de deportes del noticiario de la desaparecida WRIK TV, canal 7, con su recordada frase “Si pierde contacto con nosotros, pierde contacto con los deportes”.

“Tan delicada es la situación de salud de su papá Johnny Flores, que ya Marta tristemente le tocó despedir este lunes 15 de mayo su último programa de radio “Mundo Deportivo”, que por 54 años ininterrumpidos Johnny mantuvo al aire en la emisora WPRA 990 AM, de 12 a 1 de la tarde, de lunes a viernes”, reza la nota de Fernan Vélez.

“Este es un día difícil para mí y honestamente nunca pensé que me tocaría dar este mensaje. Hoy me toca despedir el programa de mi amado padre, Mundo Deportivo. Debido a situaciones de salud, papi no podrá continuar con lo que fue su pasión por más de 50 años. Mi corazón se va engrandecido con todas las muestras de amor y cariño hacia mi papá”, fue el mensaje pregrabado de Martita, en el que agradeció a los radioescuchas, al personal de la emisora, los auspiciadores y las personas que fueron parte del éxito del programa.

Su último programa en vivo fue el 28 de abril.

“Papi tiene demencia. Tuvo episodios psicóticos, depresión mayor. Desafortunadamente, por falta de oxígeno en el cerebro, perdió masa cerebral. Sus médicos dicen que pudo haber sufrido unos pequeños infartos al corazón, aunque el resultado de esos estudios se conocerá en varias semanas. Al ser hija única, esto ha sido más fuerte ya que no he tenido con quién compartir todo esto. Hubo unos angelitos que siempre estuvieron ahí, pero tener este dolor sola y ver a tu papá así, esta persona que siempre fue tan fuerte ha sido bien difícil”, explicó Martita.

En su faceta como “coach”, Johnny Flores fue discípulo que reconocido dirigente de baloncesto estadounidense Bobby Knight. En el Baloncesto Superior Nacional (BSN) dirigió a los “Taínos” de Mayagüez; mientras que, en el deporte universitario, por años dirigió el quinteto de baloncesto masculino “Tarzanes” del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, el COLEGIO.

Tuvo el honor de compartir micrófonos con el mejor narrador de baloncesto que ha dado la historia de ese deporte, “El Olímpico” Manuel Rivera Morales, y a otros grandes como Ernesto Díaz González.