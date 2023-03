Cox Alomar presentó hoy en Mayagüez su nuevo libro “Las constituciones de Puerto Rico” (Fotos)

by

MAYAGÜEZ: Ante una concurrencia que incluyó estudiantes, miembros de la academia, liderato político local y alcaldes, el doctor Rafael Cox Alomar, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad del Distrito de Columbia en Washington D.C., presentó el miércoles en el recinto de Mayagüez de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico su nueva publicación “Las constituciones de Puerto Rico”.

La presentación estuvo a cargo del doctor Jorge R. Schmidt Nieto, catedrático de Ciencias Políticas del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM).

“De lo que se trata este libro, es de rescatar la memoria histórica del pueblo puertorriqueño. Batallar contra nuestra amnesia colectiva, desterrar la desmemoria y depurar el récord histórico constituyen los objetivos cardinales de la obra que hoy ve la luz”, destacó Cox Alomar.

Las constituciones de Puerto Rico le ofrece al público una lectura crítica de la historia constitucional de la Isla, comenzando con el Consejo de Indias en el Siglo XVI y concluye con la Ley PROMESA en el Siglo XXI, sin pasar por alto el colapso del Estado Libre Asociado.

“De forma pormenorizada, documentada a la vez que sencilla analiza cada uno de los instrumentos jurídicos que desde entonces han regido de forma plenaria la vida puertorriqueña, sin pasar por alto las más recientes decisiones del Tribunal Supremo federal desde Sánchez Valle hasta Vaello Madero”, destaca Cox en la reseña sobre el libro.

También estuvo accesible el libro titulado Hacia un nuevo orden de las cosas, también de la autoría de Cox Alomar.

Cox es analista de varios medios, incluyendo CNN en español, y es reconocido como uno de los intelectuales más preparados en el tema de la política puertorriqueña.

Obtuvo su bachillerato Magna Cum Laude de Universidad de Cornell y completó su doctorado en historia en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, por medio de una beca Marshall otorgada por el Parlamento británico. Obtuvo el grado de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, y está admitido a la práctica en Puerto Rico, Washington, D.C. y Nueva York.

Cox Alomar es además el autor de los libros The Puerto Rico Constitution (2022), publicado recientemente por la editorial de la Universidad de Oxford; En la encrucijada, pensamientos y reflexiones (2015); y Revisiting the Transatlantic Triangle: the Constitutional Decolonization of the Eastern Caribbean (2009).