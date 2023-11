Denuncian que alcalde interino de Mayagüez no “bota” a la directora de Finanzas acusada

by

MAYAGÜEZ: Reclamando que desde que se radicaron cargos contra Yahaira Valentín Andrade, gerente de Finanzas del Municipio de Mayagüez, debió ser removida del puesto, el aspirante a la alcaldía de la Sultana del Oeste por el Partido Popular Democrático (PPD), René Marrero Rosado, denunció que hasta el momento, y habiéndose hallado causa probable para juicio, el alcalde interino Jorge Ramos Ruiz, la mantiene en su puesto, en lo que calificó como una “clara deficiencia del descargo de sus funciones y en menoscabo de los criterios básicos de sana administración”.

“La sola radicación de cargos fue suficiente para que como medida de sana administración se le removiera de inmediato de la posición. Aquí y con esto se demuestra, una vez más, que no es administrador, que sus lealtades no son con los mayagüezanos y que no tiene el carácter que requiere la posición”, denunció Marrero Rosado en declaraciones escritas.

“Los puestos de directores de departamento son de confianza; y eso incluye libre selección y remoción, no hay razón alguna que no sea dejadez para no descargar sus funciones”, añadió Marrero.

El comunicado indica que Ramos Ruiz, “se estima ha gastado, desde su llegada como alcalde interino, una cantidad millonaria del presupuesto municipal en actividades de entretenimiento, en festivales y actividades como el Encendido de la Navidad, y las fiestas patronales, entre otros; tampoco ha hecho ni comunicado las auditorías de rigor que la situación de manejo de fondos y propiedad municipal exigen”.

“El alcalde interino Ramos Ruiz, utilizando (recursos) de FEMA y respondiendo a los estilos del pasado, a lo que se ha dedicado y ha estado haciendo es montando su candidatura, con la tradicional pavimentación de las calles antes de las elecciones y para lo que no faltan las fotos que veremos en su campaña y el gasto desproporcional y sin estadísticas del retorno en la inversión, en entretenimiento en un intento de enajenar a los mayagüezanos de sus deficiencias y de lo que esconde, como lo es mantener en la posición a una funcionaria a la que se la ha encontrado causa para juicio”, expuso Marrero.