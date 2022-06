Informe de Contraloría revela “jauja” con tarjeta de crédito de exalcalde de Añasco

by

REDACCIÓN: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Añasco. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela la falta de justificantes en las transacciones realizadas con la tarjeta de crédito asignada al exalcalde Jorge Estévez del 2016 al 2020. De un total de 265 transacciones por concepto de viajes, estadías en hoteles, restaurantes, alquiler de vehículos o compra de materiales, entre otros, por $38,593, no se incluyeron los recibos de compra y facturas en 214 transacciones ni se incluyeron las certificaciones sobre la naturaleza de los gastos en 243 transacciones.

En 163 transacciones en restaurantes, tampoco se incluyó información sobre las personas que participaron en las diferentes actividades.

Estas situaciones se atribuyen a que el entonces alcalde no cumplió con su deber de certificar los gastos, y ni la exdirectora de Finanzas ni la preinterventora verificaron la legalidad de los justificantes. Situaciones similares se habían comentado en el Informe de Auditoría M-20-11 del 24 de septiembre de 2019.

La auditoría de tres hallazgos señala deficiencias con los comprobantes de desembolso y sus justificantes. De una muestra de los 24,425 comprobantes por $52,659,320 pagados del 2017 al 2020, se identificó que el 45 por ciento de los comprobantes no detallaba el bien o servicio requerido, el 6 por ciento no indicaba el bien o servicio y, en el 25 por ciento de los comprobantes, la preinterventora certificó que los justificantes estaban de acuerdo con la reglamentación vigente a pesar de que no contenían un desglose de fechas y horas trabajadas en la actividad. Estas situaciones no permiten determinar la razonabilidad de los servicios prestados y la corrección de los pagos efectuados.

El Informe devela también que contrario a la ley y reglamentación vigente se realizaron pagos por $59,200 para la compra de linternas, radios y brazaletes de supervivencia, sin obtener cotizaciones de al menos tres proveedores representativos en el mercado.

Este segundo y último informe de Añasco, cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2020, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.