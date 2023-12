Líder sindical denuncia que año tras año son los mismos patronos que no pagan el Bono de Navidad (Lista incluida)

by

REDACCIÓN: El Movimiento Solidario Sindical (MSS), unión que organiza solo en sector privado, expresó su rechazo a la aprobación del listado de patronos que no pagarán el bono de Navidad por parte del secretario del Trabajo, Gabriel Maldonado, al que acusa de no fiscalizar adecuadamente a los patronos que no pagan el beneficio que dispone la ley.

Al mismo tiempo, el sindicato le hizo un llamado al funcionario Maldonado a que deniegue solicitudes a patronos que lleven dos años consecutivos apareciendo en la lista; que sea más minucioso en evaluar las solicitudes; y que restaurantes que paguen a $2.13 la hora y abran nuevos restaurantes, estén obligados a pagar el bono.

El lunes, el Departamento del Trabajo anunció que 43,955 empleados no recibirán el bono de Navidad este año.

“Año tras año, vemos en la lista de patronos que no dan bono de Navidad que varias compañías repiten continuamente esta mala práctica. Compañías de guardias de seguridad, colegios privados, compañías de limpieza, hospitales y el colmo son los restaurantes de comida rápida, que no dan bono, pero cada cierto tiempo abren un nuevo establecimiento”, expresó el representante de la unión, José Rodríguez Vélez.

“Es el colmo que estos restaurantes que pagan la miseria de $2.13 la hora, y venden una botella de agua a $3.00, reclamen no pagar el bono de Navidad; luego abren más restaurantes y el secretario del Trabajo les aprueba que no paguen el bono. Es una barbaridad de parte de ambos… De los patronos y del gobierno que se los permite”, continuó Rodríguez Vélez.

Según el líder sindical, hay compañías de seguridad y colegios privados que llevan cinco años apareciendo en la lista.

“Cómo es posible que no generen ganancias para no dar el bono por tanto tiempo? ¿Acaso es que utilizan contabilidad creativa o es que solicitan no pagar el bono y el Departamento del Trabajo no es lo suficiente efectivo para indagar en las finanzas de las compañías privadas que no pagan el bono?”, cuestionó.

En virtud de la llamada Reforma Laboral de 2017, un empleado o empleada debe trabajar 1350 horas para adquirir el beneficio del bono de Navidad. Antes de ese cambio en la ley, producido bajo la administración del exgobernador Ricardo Rosselló, la reforma disponía que el empleado debía cumplir 700 horas trabajadas.

“Luego los patronos a todos niveles se quejan de que la gente no quiere trabajar, pero no son capaces de brindar un bono justo, ya que con la inflación sabemos que $600 no dan para mucho, y en el peor de los casos hay patronos que no lo quieren dar”, expuso Rodríguez.