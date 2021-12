San Juan Capestrano presenta su nuevo programa para combatir la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico

by

REDACCIÓN: Enfocados en el mejoramiento de la salud mental del pueblo de Puerto Rico, el Sistema San Juan Capestrano ha coordinado una serie de iniciativas para combatir la nostalgia, la tristeza o casos de depresión que se agudizan en muchos seres humanos con la llegada de la Navidad y la época festiva.

A esto se le suman los efectos de la pandemia del COVID-19, que ha ocasionado una crisis en la salud mental, provocando que los trastornos emocionales se compliquen.

“Estamos anunciando que nuestro Sistema Hospital San Juan Capestrano iniciará un nuevo programa de danzaterapia, con sus iniciativas a favor de la salud mental. Se ha comprobado que la depresión puede ser tratada con la danzaterapia, la cual consta de movimientos terapéuticos para manejar la ansiedad, conocer tu cuerpo, liberar tensiones y brindar una mejor calidad de vida. Esta nueva terapia estará disponible en nuestro hospital, así como también en sus clínicas parciales alrededor de toda la isla”, señaló el doctor William Lugo, director médico del Hospital y sus clínicas de hospitalización.

“Estadísticas demuestran que, en términos de salud mental, el diagnóstico número uno de Hospitalización en San Juan Capestrano es la depresión mayor. En el año 2020 se registraron 1,311 admisiones con este diagnóstico y en lo que va del año 2021 hay 1,563, para un aumento de un 19 por ciento. Los invito a romper con los estereotipos y estigmas que impiden recibir el cuidado y la atención médica que necesitamos para nuestra salud mental. Estamos iniciando una campaña intensa con motivo de esta época navideña para lo cual utilizaremos como portavoces de la institución: al cantante Christian Daniel y Yannina Ruíz, “Miss Petite International 2021”, indicó la licenciada Marta Rivera Plaza, Principal Oficial Ejecutivo del Hospital San Juan Capestrano.

“La depresión es real, hay que romper los estereotipos y el estigma. Tenemos una vida por delante y mucho por vivir. Siempre hay una solución, una salida. Hace poco revelé los momentos difíciles que enfrenté con la depresión, y cómo he logrado superarla, para lo cual he podido compartir todos esos sentimientos a través de mi tema ¿Cómo lo hago?, incluido en mi nueva producción discográfica”, expresó el cantante Christian Daniel.

“Comparto con ustedes mi testimonio sobre la ansiedad, la depresión y los ataques de pánico que sufrí hace tres años y cómo he logrado recuperarme con la ayuda de los profesionales de San Juan Capestrano. Una buena salud mental es importante para lograr tus sueños. Si sientes que no puedes controlar tus emociones, no tengas miedo en buscar ayuda. En San Juan Capestrano me dieron todas las herramientas que necesitaba para salir adelante. Soy maestra de baile y terapeuta atlética, por eso hoy estoy anunciado que compartiré mi taller de danzaterapia, el cual formará parte integral del tratamiento ofrecido por San Juan Capestrano, tanto para jóvenes como para adultos”, anunció Yannina Ruíz, Miss Petite International 2021.