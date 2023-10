Diego González y Héctor Pagán: Dos figuras extremas del atletismo universitario a Santiago 2023

by

REDACCIÓN: Representan universidades distintas en el evento más grande del atletismo puertorriqueño, las Justas de Atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI). Sus carreras son las distancias extremas de la pista. Uno es corredor de velocidad en 100 metros y el otro es la figura del fondismo. Ambos abren un capítulo nuevo en la historia moderna del atletismo nacional.

El añasqueño, alumno del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM), Diego González, recibió la bienvenida del tigre de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), Héctor Pagán, a la selección adulta de atletismo, que representará a la isla en los venideros Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Esto se siente bien brutal. Después de las pequeñas bajas que tuve en estas últimas Justas”, expresó Diego, quien es poseedor de la marca nacional en los 100 metros planos con 10.13 segundos, lograda con medalla de bronce en el Campeonato NACAC U18-U23 en San José, Costa Rica.

“De verdad que el uniforme de Puerto Rico me da otro poder. Si ves mis carreras, las mejores carreras son con el uniforme de Puerto Rico. Lo ha visto mucha gente y me lo dicen. El uniforme me da un plus adicional”, dijo el velocista, que estuvo acompañado por Héctor Pagán durante la primera Ceremonia de Abanderamiento de unos Juegos Panamericanos para ambos, llevada a cabo el martes en La Fortaleza.

El estudiante-atleta del COLEGIO de Mayagüez no pudo lograr en abril el oro en las Justas LAI 2023 por finalizar en la segunda posición con tiempo de 10.63 segundos. No obstante, el trabajo y la disciplina que le inculca su entrenador Ricardo Chaulizan lo llevó a ser plusmarquista nacional en julio, mejorando el registro del olímpico Miguel López, de 10.21 segundos, fechado en el 2012.

Su polo opuesto en la pista es el querendón de la UIPR de los eventos de 1,500, 5,000 y 10,000 metros de las Justas. Héctor ha servido de ejemplo para sus compañeros universitarios y de la Delegación de Puerto Rico.

El “prócer de Barranquitas” consiguió su pase a Santiago 2023 con medalla de oro en los Primeros Juegos Panamericanos Juniors de Cali 2021 en los 10,000 metros. A temprana edad, ya tenía en sus piernas una prueba fuerte, representar dos años después a la isla en sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

El múltiple medallista de oro en pista y campo traviesa de la LAI se proclamó campeón de los 5,000 metros en las justas del Caribe y Centroamérica. Ahora le toca pasar un examen mayor al que clasificó hace dos años: Santiago 2023.

“Es otra cosa. Poder unirse a la delegación adulta, que era lo que vi creciendo y poder compartir Villa (hospedaje de los Juegos) con ellos es una gran emoción. Es mirar que hace seis años los veía en la televisión y ahora estar junto a ellos es un sueño hecho realidad”, indicó el atleta más valioso de la LAI en los pasados dos años.

El ahora estudiante-atleta de maestría en la UIPR le dio un consejo a Diego, por su ingreso “prepa” a la Delegación de Puerto Rico.

“¡Qué no se ponga nervioso! Que no se deje llevar por las marcas que tienen los demás. Las carreras de campeonato son carreras de campeonato. No existe favorito. El que existe es el que desee más la medalla. El que más hambre tenga de llevar esa medalla a su pueblo. Estoy bien contento y orgulloso de lo que ha hecho Diego y supercontento de compartir juntos estos días en Santiago con el mismo enfoque de traer una medalla para Puerto Rico”, expresó Héctor a su compañero de atletismo.