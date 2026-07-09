Alcalde de Homigueros decreta 5 días de duelo por la muerte de Ricardo Maurosa Bonilla

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HORMIGUEROS: El alcalde Pedro J. García Figueroa anuncio en comunicación escrita el decreto de cincodías de duelo municipal por el fallecimiento del distinguido hormiguereño Ricardo Maurosa Bonilla, quien se desempeñó como presidente de la Legislatura Municipal de Hormigueros por 17 años, y dedicó gran parte de su vida al servicio público.

Como parte del decreto, las banderas de todas las dependencias municipales ondearán a media asta coincidiendo con la celebración de la semana del Legislador Municipal, desde este próximo lunes, 29 de junio hasta el viernes, 3 de julio, en señal de respeto y reconocimiento a la vida y legado de quien fuera un servidor comprometido con el bienestar del pueblo y hombre de amplio consenso.

«Con profunda tristeza recibo la noticia de la partida física de nuestro querido amigo, Ricardo Maurosa Bonilla. Quien fue miembro de la legislatura municipal desde enero de 1997 hasta diciembre de 2025. Su fallecimiento es una enorme pérdida para nuestro pueblo. Hormigueros pierde a uno de sus hijos más queridos y distinguidos», mencionó el alcalde García Figueroa.

Ricardo de 72 años, fue un servidor público ejemplar. Desde la presidencia de la Legislatura Municipal trabajó con responsabilidad, respeto y entrega por el bienestar de su gente. De igual forma, sirvió con dedicación en el Recinto Universitario de Mayagüez, dejando una huella de compromiso y profesionalismo.

El primer mandatario municipal extendió, además, sus más sinceras condolencias a su esposa Migdalia, a sus hijos Ricardo, Dayana, Yaritza y Maritza, a su nieta Yulihariz, a sus hermanos y demás familiares, al tiempo que pidió al pueblo unirse en oración por el eterno descanso de su alma y por el consuelo de sus seres queridos.

«Ricardo deja un legado de servicio, amistad y amor por Hormigueros que permanecerá vivo en la memoria de nuestro pueblo. Hoy despedimos a un gran hombre cuya vida fue ejemplo de compromiso, empatía, humildad y vocación de servicio. Que descanse en paz», concluyó el alcalde.