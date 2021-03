Cine puertorriqueño este sábado en Cabo Rojo

by

CABO ROJO: El Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) anunció la presentación del evento de proyección de cine local “Visionaje” a llevarse a cabo el sábado 13 de marzo a las 7:00 de la noche frente al Museo de los Próceres de Cabo Rojo.

Esta actividad forma parte de la sexta edición de su programa de equidad cultural, el “MAC en el Barrio”, activo desde el 2014 en 26 comunidades de San Juan, Guaynabo, Cataño, Loíza y Ponce. La edición 2020-2021 ha sido adaptada para asegurar su continuidad aún ante las complejidades que presentan la actividad sísmica que persiste en la zona suroeste del País y la pandemia, fenómenos que impactan directamente la calidad de vida y las condiciones de trabajo de nuestra clase artística, se estableció en comunicado de prensa.

Como parte de la oferta programática de esta edición, el MAC, en colaboración con el Municipio Autónomo de Cabo Rojo, llevará a cabo el evento “Visionaje en la plaza frente al Museo de los Próceres a las 7:00 de la noche. En esta actividad se invita al público general para una proyección de gran escala al aire libre de los cortometrajes seleccionados para esta iniciativa.

Esta es la primera convocatoria a cineastas del patio coordinada desde La 18-Unidad Audiovisual del MAC; programa que tiene como misión impulsar nuevas voces y contenido audiovisual y cinematográfico.

Los proyectos fílmicos que se presentarán esa noche son: “Chimenea de muerte”, de Samara Pérez (Mayagüez), corto que narra la lucha de las comunidades del sur de Puerto Rico que exigen la prohibición, uso y depósito de cenizas tóxicas en terrenos aledaños a sus hogares; “Dos hombres atentos”, de Joserraúl Ortiz (San Germán), que se inspira en “La Tierra” del poeta nacional Juan Antonio Corretjer para narrar el decaimiento estructural de una residencia familiar que hoy todavía habitan su padre y su tío; y “Boquerón: El diseño del ocio”, de Alexander Wolfe (Ponce), que navega la nostalgia de un centro vacacional en el Oeste y explora la evolución de los espacios públicos en Puerto Rico, representando una metáfora personal y nacional.

La actividad se llevará a cabo siguiendo los protocolos de seguridad y prevención de contagio del COVID-19. El uso de mascarillas será obligatorio en todo momento.

El MAC en el Barrio edición 2020-2021 es posible gracias al apoyo económico de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, Filantropía Puerto Rico, Global Giving, Fondo Flamboyán Para Las Artes, The Andrew W. Mellon Foundation, National Endowment for the Arts y el Institute of Museum and Library Services.

Para más información sobre el programa puede escribir a enlacemaccomunidad@gmail.com. El Museo de Arte Contemporáneo se encuentra ubicado en la avenida Ponce de León, esquina avenida Roberto H. Todd, Parada 18, en Santurce.