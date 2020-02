Cuestionan “jugoso” cheque de $17 mil por exceso de vacaciones al Alcalde de Cabo Rojo

by

CABO ROJO: El aspirante primarista a la alcaldía caborrojeña y presidente del Comité Municipal del PNP, Jorge Morales Wiscovitch, cuestionó el presunto pago de $17 mil por concepto de “exceso de vacaciones” que se alega recibió recientemente el alcalde popular Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz.

“Mientras los empleados municipales de Cabo Rojo han visto una reducción sustancial en su cheque, así como en el bono de Navidad, aportaciones al plan médico y no reciben pagos por exceso de vacaciones; precisamente el actual alcalde Roberto “Bobby” Ramírez recibió recientemente un cheque de poco más de $17 mil por exceso de licencia de vacaciones”, reza el comunicado.

Según Morales Wiscovitch, “mientras el alcalde pregona que el Municipio no tiene dinero para poder realizar el trabajo que le toca, él descorcha champagne al recibir un cheque de poco más de $17 mil por exceso de vacaciones. Esa matemática no cuadra. Si el Municipio está en quiebra, no les paga a los empleados el exceso de vacaciones, reduce la jornada laboral, eliminó el bono de verano, redujo a la mitad el bono de Navidad y la aportación al plan médico; cómo es posible que reciba esta cantidad abismal de dinero. Es un acto inmoral el que hace el alcalde no tan solo con sus empleados, sino con todos y cada uno de los residentes y comerciantes de Cabo Rojo, que han visto como nuestro pueblo va en deterioro por una mala administración, que ni tan siquiera les hace justicia a sus funcionarios de gobierno”.

El líder local del PNP recordó que el alcalde y sus allegados de confianza redujeron su sueldo en un 10 por ciento, mientras que al resto de los empleados es de entre un 30 a un 50 por ciento.

“Mientras un empleado promedio del municipio gana $15 mil (sin la reducción de jornada) el alcalde gana cerca de $90 mil anuales más los beneficios añadidos de carro, gasolina y tarjeta de crédito del municipio. Alcalde, ya que usted se pagó a sí mismo más de $17 mil, ¿Usted presentó una opinión legal escrita para eso? ¿Usted hizo lo mismo con el pago de exceso de vacaciones de empleados? ¿Usted les pagó a los empleados el exceso de días por enfermedad? ¿Usted ordenó la reducción de jornada violando ordenanzas y órdenes ejecutivas? Son preguntas que sus empleados y el pueblo de Cabo Rojo tienen derecho a recibir respuestas verdaderas, precisas y concisas, pero sin medias verdades ni mentiras”, cuestionó Morales Wiscovitch, quien de paso exhortó al alcalde a devolver ese dinero a las arcas municipales.