Defensa de la “pega fuego” de El Combate pide 5 años de cárcel para su defendida

CABO ROJO: La defensa de la estadounidense Danielle Bertothy, de 37 años, acusada de haberle pegado fuego a varios negocios localizados en la playa de El Combate en Cabo Rojo, le pidió al Tribunal de Distrito Federal de San Juan que imponga una sentencia de apenas cinco años de prisión.

La fémina se declaró culpable el pasado julio de las acusaciones a nivel federal que pesaban en su contra.

Los hechos comenzaron el 2 de enero, en la madrugada, cuando Bertothy, quien estaba en aparente estado de embriaguez, llegó al Bar Marea, “causando disturbios e intimidando a los presentes. La situación escaló al punto de que el dueño, empleados y clientes solicitaron ayuda policial en dos ocasiones.

Según testimonios de los afectados, la Policía escoltó a la agresora a su hospedaje, a pesar de que la mujer agredió a comensales, personal del bar e incluso a uno de los agentes.

Bertothy regresó más tarde con un recipiente de gasolina, usado para suplir la planta eléctrica del alquiler a corto plazo en el que estaba, provocando un incendio que afectó gravemente la zona y obligó a evacuar a más de 50 personas.

El fuego de grandes proporciones afectó severamente el Bar Marea, Marinera Restaurant, Artesanías Juavia y Luichy’s Seaside Hotel.

La determinación de cuánto tiempo la mujer estará en prisión, está en manos del Tribunal Federal.