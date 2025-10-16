Grave vecina de Hormigueros involucrada en accidente ocurrido en Cabo Rojo

by

CABO ROJO: Un accidente grave con peatón se reportó a las 12:11 de la madrugada del lunes, en el camino Valenta, intersección con la carretera PR-102, en el barrio Joyuda de Cabo Rojo.

Se alega que una joven identificada como Yaisabel Santiago Méndez, de 18 años, vecina de Hormigueros, estaba sobre el bonete de un carro Hyundai Accent de 2007, que era conducido por Noeliz J. Martí Collazo.

Al iniciar la marcha del carro y frenar súbitamente, provocó que Santiago Méndez cayera al suelo, ocasionándole lesiones graves.

Santiago Méndez fue transportada al Hospital de la Concepción de San Germán, donde el doctor Alexis Pereira diagnosticó múltiples traumas.

La perjudicada fue transportada al Centro Médico de Río Piedras.

Se destacó que a la conductora del vehículo no se le hizo la prueba del aliento.

El caso está en manos del agente Juan Berrocales, de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, y de la fiscal Maylín Colón.