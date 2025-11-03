Guillermo Dávila regresa a Puerto Rico en concierto para febrero de 2026

by

REDACCIÓN: Tras varios años de ausencia de los escenarios en Puerto Rico y luego de exitosas presentaciones en distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos, el reconocido cantante y actor Guillermo Dávila, regresa con un concierto el domingo, 8 de febrero de 2026, a las 5:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Considerado como “el artista de generaciones”, el intérprete de grandes éxitos como “Solo pienso en ti”, “Barco a la deriva”, “Tesoro mío” y “Cuando se acaba el amor”, presentará su espectáculo, “Guillermo Dávila en Concierto Romántico”.

La producción del evento está a cargo de Willie Productions LLC y Producciones Ricardo Irizarry LLC, dos reconocidas casas productoras puertorriqueñas responsables de importantes espectáculos locales e internacionales.

“Este esperado reencuentro promete una velada cargada de emoción, recuerdos y romance, en la que el público podrá disfrutar de la voz y carisma de un artista que marcó varias generaciones con su música y su trayectoria en la televisión latinoamericana”, indicó Ricardo Irizarry.

Por su parte, otro de los productores, Willie Aquino, indicó que la fanaticada fiel del cantante y actor de exitosas telenovelas, podrán disfrutar de una presentación que ha probado ser una de las más aclamadas en el exterior.

“Guillermo Dávila ha estado cautivando al público en una serie de exitosos eventos internacionales a lo largo del 2024 y 2025. Más recientemente, Dávila se presentó en Miami, Panamá, Aruba y Perú, deleitando a sus fanáticos con sus clásicos y su carisma inconfundible”, señaló Aquino.

Agregó que, en Miami, su show fue un éxito rotundo, con entradas agotadas y una audiencia que coreó cada una de sus baladas. Posteriormente, en Panamá, Dávila también llenó el recinto y recibió elogios por su conexión cercana con el público panameño.

Así también, Irizarry dijo que, “en Aruba, el artista aportó su estilo romántico a un ambiente paradisíaco, brindando una noche inolvidable. Finalmente, en Perú, su concierto del 6 de septiembre de 2025 fue ovacionado, destacando la fidelidad de sus seguidores peruanos”.

Los boletos están a la venta a través de https://ticketera.com.