“Mayita” le dice a la gobernadora que “bote el golpe” de la derrota en las primarias

by

PONCE: La alcaldesa novoprogresista María “Mayita” Meléndez dijo el miércoles que la gobernadora Wanda Vázquez Garced “tiene que botar el golpe” de la derrota electoral que sufrió en las pasadas primarias.

“Ciertamente esta dolida, pero es una mujer que sigue trabajando para el Pueblo. Obviamente tiene que botar ese golpe de que perdió una elección. Ella no perdió nada más. Yo creo que debe sopesar en este momento todo lo que ella le ha dado al Pueblo, todo lo que ha hecho en su vida y eso la va a tranquilizar. En su momento la gobernadora hará lo que tiene que hacer, votar bajo la Palma con el voto íntegro”, dijo la incumbente municipal ponceña, al señalar que votará íntegro bajo la insignia de la “Palma” en las elecciones del 3 de noviembre.

Meléndez Altieri aseguró que el Partido Nuevo Progresista (PNP) está unido y que se alineó con la decisión de la mayoría del electorado de esa colectividad las accidentadas primarias del 8 y el 16 de agosto.

El martes, la gobernadora Vázquez Garced no fue categórica, a preguntas de periodistas, sobre si votaría por Pedro Pierluisi para la gobernación por Partido Nuevo Progresista (PNP) en las elecciones de noviembre.

Sin embargo, reiteró que Pierluisi debe convencer a los 120 mil electores que votaron por ella en la primaria.

“Yo creo que las expresiones que hice en el día de ayer (lunes) a través de las redes sociales están claras y cuando digo que no requieren una interpretación es porque lo que yo dije en la entrevista que se me hizo, está claro. Se me preguntó si voy a votar por el PNP y yo voy a votar por el PNP. Lo importante es lo que dije el 16 de agosto, para que el candidato pueda presentarse como una alternativa para las más de 120 mil personas que votaron por mí en estas primarias. Estas personas no son solo votos. Son personas de carne y hueso que buscaron una alternativa de un gobernador que represente al pueblo, y yo lo que lo exhorté a él es que se presente como esa alternativa con sensibilidad”, dijo en una conferencia de prensa que tuvo lugar el martes, 1 de septiembre.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.