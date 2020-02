Periodista boricua invitada a evento global de Derechos Humanos, Comunicación y Sociedad

by

SAN JUAN: La Universidad Michigan State (MSU, por sus siglas en inglés) seleccionó a la periodista puertorriqueña Sandra Rodríguez Cotto como oradora principal para uno de los mayores eventos de derechos humanos, democracia y educación a nivel internacional que forman parte del “Global Engagement Speaker Series”.

Rodríguez Cotto presentará la charla magistral “Humanitarian Crisis in Puerto Rico: Roles and Responsibilities of Journalists and Scholars” (Crisis humanitaria en Puerto Rico: roles y responsabilidades de periodistas y académicos) mañana martes, 25 de febrero, en el International Center en Michigan.

La Universidad MSU coordina este evento global para explorar el rol y el trabajo de las universidades y los académicos junto a la sociedad civil, los gobiernos e industrias para promover la gobernanza democrática y los derechos humanos. Temas como combatir la pobreza, el desempleo, la violencia hacia la mujer, la trata humana, la desigualdad social, el terrorismo y las tiranías religiosas, entre otros, son discutidos por oradores de todo el mundo, quienes proveen sus experiencias a los académicos de la universidad y líderes de organizaciones comunitarias.

Como parte de la invitación, Rodríguez Cotto solicitó un encuentro con estudiantes y la MSU preparó un itinerario de actividades dentro y fuera de la universidad. El enfoque principal de todos los eventos es la experiencia desde la perspectiva de los afrodescendientes en entornos coloniales, y la periodista ofrecerá talleres y clases basadas en su experiencia en las comunicaciones, el periodismo y el apoderamiento comunitario ante las desigualdades sociales en Puerto Rico. Los encuentros van dirigidos a estudiantes a nivel de bachillerato y graduados en los programas de periodismo, raza y literatura. Además, sostendrá reuniones con académicos de áreas como sociología, tecnología, periodismo y literatura, y representantes de comunidades Afroamericanas, Nativos americanos y Latinos, entre otros.

Una de las charlas será en la clase de redacción y lengua del Departamento de Inglés y estudios Afroamericanos y Africanos en la Escuela de Artes y Letras de Michigan State, dictada por la reconocida profesora y etnógrafa Tamara Butler. Además, participará en el programa de Política Pública Capital News Service de la Escuela de Periodismo, Ciencia y Artes de la Comunicación aliado al Knight Center for Journalism.

Rodríguez Cotto ofrecerá además una charla en la clase a los estudiantes del programa de Estudios Globales de la Diáspora, adscrito al Departamento de Inglés, un seminario etnográfico interdisciplinario que se enfoca en temas de sociología, historia, filosofía y ficción, dictado por la profesora puertorriqueña Yomaira Figueroa.

Además, visitará la escuela pública Lansing Everett High School para participar en el evento “Voces de la comunidad” con estudiantes de noveno a cuarto año, provenientes de comunidades marginadas, particularmente latinos y boricuas desplazados tras el huracán María.