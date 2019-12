Piden mayor seguridad ante hurtos en el Merendero de Guajataca

by

QUEBRADILLAS: Forma parte de uno de los paisajes más hermosos e icónicos de Puerto Rico. Sin embargo, han sido varios los actos de vandalismo y hurto de propiedad de los carros que se estacionan en el área del conocido Merendero de Guajataca.

Una lectora de LA CALLE Digital envió una nota contando su experiencia en el lugar:

“El lunes quise dar una vuelta para Mayagüez… Yo soy de Toa Baja y cuando íbamos en ruta por Quebradillas, en el área conocida como el Merendero, estacioné mi auto y nos bajamos a ver el mar. Cuando regresamos en menos de 10 minutos, me rompieron un cristal del auto y me llevaron la cartera. Lo comparto contigo para que puedas difundir la información para que las personas tengan cuidado. Llamé a la policía e hice una querella, pero ellos me indicaron que hacia un tiempo que había un hombre que se dedicaba a hacerlo y lo lograron atrapar, pero ahora comenzaron a robar nuevamente. Solo quiero que estos malandros no sigan haciendo daño y que las personas tengan cuidado. Es una pena que sucedan estas cosas. No quiero ni imaginar la impresión de un turista que le suceda algo así”, termina diciendo la lectora.

Aunque está prácticamente en los límites municipales entre Isabela y Quebradillas, el área del Merendero está en Quebradillas, que forma parte del área policíaca de Arecibo.

