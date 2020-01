Policía preocupada por personas que usan la excusa ayudar a damnificados del Suroeste para irse a “chinchorrear”

by

MAYAGÜEZ: LA CALLE Digital supo el domingo en la tarde que la alta oficialidad de la Policía de la Sultana del Oeste impartió instrucciones para que se oriente a las personas que quieran entregar suministros a las personas que sufrieron pérdidas como resultado de los terremotos reportados en estos días, “a que los entreguen directamente en los centros de acopio designados y no lleguen hasta los lugares afectados”.

Se alega que la directriz viene como resultado de que, según se alega por agentes que están trabajando con el tránsito, que “Guánica y Guayanilla están saturados de gente con la excusa de ayudar y lo que hacen es chinchorrear en esas guaguas, bebiendo, y con música a todo volumen”.

Asimismo, se cuestionó la gran cantidad de motoras que ha llegado a la región. “Son muchas motoras y me pregunto, ¿Qué puedo llevar en ellas?”, se cuestionó.

Existe la preocupación sobre la condición de los puentes, en el sentido de que están frágiles para tanto vehículo pesado.

“Recomendamos que se detengan y lleven los suministros a los distintos centros de acopio”, se planteó.

Por su parte, el sacerdote católico, Padre Segismundo Cintrón, solicitó a través de su cuenta de Facebook que haya una programación coordinada en la entrega de suministros, ya que todo está llegando a la vez.

“Gracias a todos por la generosidad y muestras de amor. La ayuda está llegando (todo el mismo día) ahora es necesario que usted esté dispuesto a participar de una programación, así no llega todo el mismo día. Ejemplo si me traes un pavo congelado se me va a dañar. Nosotros no tenemos casa, y no hay almacenes para acoger cantidades de artículos en proporciones extraordinarias. La situación de emergencia no será tan solo durante este fin de semana. Estaremos aquí así hasta junio. ¿Y tú estarás dispuesto a no olvidarte de nosotros?”, comentó en Padre Segismundo.

