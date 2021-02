Presa mujer de Rincón por maltratar a sus hijos (Actualizado)

by

RINCÓN: Cargos por violar en Artículo 59 (Negligencia) de la Ley 246 de Maltrato de Menores fueron sometidos contra Shenia María Gaither, de 36 años, residente en Rincón, a la que se le imputa maltratar a sus hijos, cuyas edades van desde meses de nacidos hasta adolescentes.

El informe de la agente Diana Hilerio, oficial de Prensa de la Policía, indica que la conducta que se le imputa a la mujer ocurrió entre el 2019 y el 2020, cuando se alega que “incurrió en maltrato emocional y disciplinaba de manera violenta y agresiva a sus seis hijos”.

Los menores quedaron bajo la custodia del Departamento de la Familia.

El caso fue investigado y sometido por la agente Mónica Ubiñas Torres, supervisada por la teniente Adarís Roldán Medina, directora de la División de Delitos Sexuales de Aguadilla.

El juez Juan Guzmán Escobar determinó causa probable para arresto contra la mujer, imponiéndole una fianza de $60 mil, que no prestó, quedando sumariada en el Complejo Correccional de Bayamón.

Mientras tanto, una joven que dijo ser hija de la mujer, Angélica Gaither, reaccionó en la página de Facebook Noticias Área Oeste, rechazando la versión circulada el sábado por la Policía de Puerto Rico.

“Ella es mi mamá, y lo q está pasando y lo q ha llegado a la noticia es absolutamente mentira primero q nada no son 6 hijos son 4, 1 de los niños fue la q dijo q mi madre la había maltratado y el caso no es así. Mi mama le estaba disciplinando y la nena trató de pelear con ella. Todo lo q salió es total MENTIRA mi mama no es así y ha dado a mis hermanos una buena vida, ella tuvo q llevar a mi hermana a la policía 2 VECES pq ella no quería obedecer a mi mama y ahora que ella toma acción la quieren arrestar y quitar a mis hermanos ILEGALMENTE sin ella tener derecho decir absolutamente nada y solamente pq mi hermana tenía golpes y acusando a mi mamá. Soou para la gente q están hablando mal de ella sin saber déjalo por favor pq ustedes no saben la vdd solamente ven lo q la noticia dicen…”, escribió Gaither en uno de los comentarios de la publicación.