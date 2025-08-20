Presas en Bayamón las asesinas de Gabriela Nicole

by

AIBONITO: Denuncias por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas fueron sometidas esta tarde contra Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, y su hija Anthonieska Avilés Cabrera, de 17, vecinas de Aibonito.

A estas se les imputa la muerte a puñaladas a la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en hechos ocurridos en la madrugada del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14, en Aibonito.

La adolescente Avilés Cabrera fue denunciada como adulta, luego de que la Procuraduría de Menores renunciara a su jurisdicción.

El agente Ángel Torres Romero, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, y la fiscal Brenda Soto, radicaron los cargos en la sala de la juez Valerie Téllez.

La magistrada determinó causa probable para arresto contra la madre y la hija y les impuso fianzas individuales de $1 millón, que no prestaron, quedando sumariadas en el Complejo Correccional en Bayamón hasta la fecha de la vista preliminar.

El capitán Juan Bautista Torres y el teniente Héctor Maldonado Vallines supervisaron la investigación de este caso.