Publican guía para padres sobre las redes sociales y la salud mental 

TURLOCK, California: Legacy Health Endowment (LHE) ha publicado una guía para padres sobre las redes sociales titulada, PARENTS -What You Wish You Knew: A Quick Guide to the Basics of Social Media (and the Potential Risks for Children and Teens). La guía tiene como objetivo ayudar a los padres y tutores a comprender realmente el uso de las redes sociales por parte de sus hijos, así como sus posibles repercusiones en la salud mental de los mismos.

La guía completa puede ser vista y descargada en el sitio legacyhealthendowment.org sin costo alguno.

Los lectores pueden conocer los riesgos potenciales de Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube y Snapchat, las aplicaciones de redes sociales más descargadas hasta la fecha. Para cada una de estas aplicaciones, la guía ofrece una visión general, consejos sobre lo que hay que tener en cuenta e instrucciones claras que los padres pueden utilizar para mejorar la seguridad de sus hijos y adolescentes. La guía también incluye un glosario de términos populares, así como información sobre herramientas de gestión de la seguridad en línea, organizaciones para el uso seguro de los medios de comunicación y organizaciones de salud mental, y las aplicaciones más populares que sus niños y adolescentes posiblemente estén usando.

“Hemos creado la guía What You Wish You Knew para ayudar a los padres y tutores a comprender mejor las advertencias que rodean a las aplicaciones más populares de las redes sociales. En esta guía se incluyen consejos sobre las medidas que puedes tomar para proteger la salud mental de tus hijos. Hay información que sale continuamente afirmando que existe una correlación entre el aumento del uso de las redes sociales y la salud mental pobre. Ha quedado claro que educar a los padres y tutores sería útil y de gran impacto”, dijo Jeffrey Lewis, presidente y CEO de LHE.

“Es importante comprender que los niños y adolescentes que utilizan las redes sociales son más vulnerables a la depresión, la ansiedad, la baja autoestima e incluso a una mayor propensión al suicidio. Y, para algunos, las redes sociales se han convertido en su trastorno de ansiedad social”, agregó Lewis.

La guía ha recibido numerosos respaldos de expertos nacionales y locales, entre ellos Collin Kartchner, orador de TEDx y fundador de Save the Kids, un movimiento nacional que ayuda a las personas a superar los efectos negativos de las redes sociales y la adicción a la pantalla.

“¡Los padres deben dejar de tener miedo de la tecnología que usan sus hijos! Si su hijo está usando aplicaciones de las redes sociales, usted también tiene que estar ahí. Infórmese sobre las aplicaciones que usan, e investigue los pros y los contras de cada una de ellas. Si tienes conversaciones valientes con tus hijos sobre el uso que hacen de las aplicaciones y lo que ven, y les haces saber que estás ahí para guiarlos en la toma de buenas decisiones sobre el uso de la tecnología, puedes salvar a tus hijos de años de angustia”, afirmó Kartchner.

“Esta guía sobre las redes sociales será un gran recurso para los padres para ayudarles a entender cómo funcionan los diversos medios de comunicación social y el posible impacto en la salud comportamental de sus hijos”, dijo la doctora Sunita Saini, MD FAAP, una pediatra certificada con sede en California.

“Como miembro de la Academia Americana de Pediatría, recomiendo que los padres y cuidadores revisen cuidadosamente este documento y desarrollen su propio plan familiar de medios de comunicación para sus hijos. El acceso excesivo a las redes sociales y a los medios de comunicación, en general, puede significar que los niños no tengan suficiente tiempo durante el día para jugar, estudiar, comunicarse en persona con otros o incluso dormir. La idea es equilibrar el uso de los medios, y que los padres entiendan las consecuencias de sus inacciones”, apuntó la doctora Saini.

Visite el sitio legacyhealthendowment.org para obtener más información y para descargar la guía.

