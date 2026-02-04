Puerto Rico será sede de conferencias sobre “Comunicación política en la era de la Inteligencia Artificial”

by

SAN JUAN: Del 23 al 26 de febrero, se celebrará en Puerto Rico el ciclo interuniversitario de conferencias Comunicación política en la era de la Inteligencia Artificial: perspectivas nacionales e internacionales, un encuentro que reunirá a académicos, investigadores, periodistas, comunicadores, juristas y estudiantes para examinar cómo la inteligencia artificial, los algoritmos, la desinformación y la automatización del discurso están transformando los procesos democráticos contemporáneos.

El evento es organizado por los profesores e investigadores Dr. Federico Subervi Vélez, Dr. Maximiliano Dueñas, Iván Cardona Jr., y Jocelyn Ponce, se realizará en modalidad híbrida, con actividades presenciales y presentaciones virtuales desde Puerto Rico, Estados Unidos, México, República Dominicana y Europa.

“Estas conferencias son una oportunidad especial y única para aprender sobre cómo se ‘bate el cobre’ cuando se entrelazan la comunicación política y la IA”, señala Subervi Vélez. Además, los conferencistas ofrecerán sugerencias para que el público pueda reconocer y evitar ser manipulado por nuevas estrategias de propaganda política.

Las conferencias y actividades afines se llevarán a cabo en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras; la Universidad del Sagrado Corazón; el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico; la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en Hato Rey; la Universidad de Puerto Rico en Humacao; y la Librería Norberto González en Plaza Las Américas.

La jornada inaugural se llevará a cabo el lunes 23 de febrero en el Anfiteatro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPR-Río Piedras, donde se discutirán los marcos de referencia de la comunicación política, los nuevos retos que impone la inteligencia artificial, la desinformación y la transformación del discurso público.

Ese mismo día, en horas de la noche, el ciclo se trasladará al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico con el panel “Aspectos legales y éticos del uso de la inteligencia artificial en campañas electorales y propaganda gubernamental”, enfocado en los desafíos jurídicos, la regulación emergente y la protección de la democracia.

El martes 24 de febrero, la programación incluirá actividades académicas en la Universidad del Sagrado Corazón durante la mañana, y culminará con un conversatorio abierto al público en la Librería Norberto González en Plaza Las Américas, donde reconocidos autores presentarán libros recientes y dialogarán sobre los desafíos de la comunicación política en la era algorítmica.

El ciclo continuará el miércoles 25 de febrero en la UPR-Río Piedras con sesiones dedicadas al análisis crítico de las elecciones de 2024 en Puerto Rico, el papel de los influencers, los algoritmos y la inteligencia artificial en la construcción del mensaje político, así como estudios de caso internacionales.

Ese mismo día, en la noche, la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en Hato Rey será sede del panel: El periodismo bajo ataque: testimonios de credibilidad, poder y democracia en la era algorítmica.

El cierre del ciclo se realizará el jueves 26 de febrero en la Universidad de Puerto Rico en Humacao, con sesiones dedicadas a la historia de la comunicación política en Puerto Rico y su relación con los procesos de manipulación mediática desde el siglo XIX hasta la actualidad.

“Confiamos que estas conferencias estimulen el desarrollo de más estudios e investigaciones sobre comunicación política en Puerto Rico”, recalcó Subervi Vélez.

Los medios de comunicación, periodistas, estudiantes, profesionales del derecho, la comunicación y el público en general están invitados a participar de este espacio de análisis y reflexión crítica sobre el futuro de la democracia en la era digital. Para más información, detalles de programación y acceso a las transmisiones, pueden comunicarse jponcebarnes@gmail.com.