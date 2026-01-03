Reyes Magos de Juana Díaz inician la 42da Caravana Nacional

by

JUANA DÍAZ: Con la Ceremonia de Envío, oficiada por el padre Pedro Guzmán, párroco de la Iglesia San Ramón Nonato de Juana Díaz, dio inicio la 42da Caravana Nacional de los Reyes Magos de Juana Díaz, que este año visitará ocho municipios del archipiélago puertorriqueño entre el 2 y el 5 de enero.

Durante la jornada de hoy, los Reyes Magos de Juana Díaz visitarán la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en el barrio Coto Laurel de Ponce, y a las 6:00 de la tarde estarán en la parroquia San José de Luquillo. Mañana sábado, 3 de enero, Gaspar, Melchor y Baltasar llegarán a las 8:00 de la mañana a la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Culebra, municipio que no visitaban desde hace 30 años. A las 2:00 de la tarde estarán en la parroquia Santa Gema, en Carolina, y a las 6:00 de la noche asistirán a la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, en Isla Verde.

La Caravana Nacional de los Reyes Magos nació en 1984, cuando el Consejo Juanadino Pro-Festejos de Reyes comenzó este recorrido por el país ante el fervor del público por los emblemáticos personajes de la Epifanía del Señor.

“Mediante este recorrido, los Reyes Magos de Juana Díaz llegan a miles de personas que de otra forma no tendrían la oportunidad de vivir nuestra centenaria tradición”, comentó William John Santiago Vázquez, presidente del Consejo Juanadino Pro-Festejos de Reyes.

Como parte de la Caravana Nacional, un grupo de música típica acompaña a los Reyes Magos junto a un cuerpo de voluntarios ataviados como pastores. En cada visita, el público tiene la oportunidad de saludar a los Reyes y tomarse fotografías junto a ellos de manera gratuita.

El domingo, 4 de enero, el recorrido continuará con una actividad especial en El Capitolio a las 10:00 de la mañana. A las 2:00 de la tarde se dirigirán a la parroquia La Sagrada Familia, en Manatí, y a las 6:00 de la noche estarán en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en el municipio de Florida.

El lunes, 5 de enero, último día de la Caravana Nacional, los Reyes Magos visitarán a las 10:00 de la mañana la parroquia Inmaculado Corazón de María, en Patillas. A las 2:00 de la tarde estarán en Plaza del Caribe, en Ponce, como parte de una actividad del Museo de Arte de Ponce. A las 6:00 de la noche visitarán la parroquia Corazón de Jesús, del barrio Sabaneta de Ponce, y regresarán a la plaza pública Román Baldorioty de Castro, en Juana Díaz, a las 10:00 de la noche, donde se celebrará la 142da edición de la Fiesta de Reyes, con la que concluirá la jornada de este año.

“Cada una de estas visitas será transmitida en vivo por la estación radial Católica Radio. Además, el 5 y 6 de enero, durante nuestra Fiesta de Reyes, contaremos con diversas actividades para el disfrute de toda la familia”, indicó Santiago Vázquez.

El 5 de enero, las actividades comenzarán en la plaza pública de Juana Díaz a las 2:00 de la tarde con presentaciones artísticas para el público infantil, que incluirán la participación del Payaso Bostel, la Orquesta de Muñequitos y el Payaso Pinocho, así como la entrega de cajitas con hierba, cortesía de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Juana Díaz. En la noche se presentarán Herminio de Jesús y su Orquesta, Danny Rivera y el Grupo Planéalo.

La celebración del 6 de enero, Día de Reyes, comenzará desde temprano en la mañana en el conocido Belén de Puerto Rico. A partir de las 8:30 a.m., la Casa Museo de los Santos Reyes será escenario de animación musical, previo a la salida del tradicional Desfile de los Reyes Magos, que partirá a las 10:00 a.m., acompañado por los pastores y el pueblo rumbo a la plaza pública. Allí se llevará a cabo la Proclamación de las Profecías y el tradicional Diálogo de los Reyes y los Pastores. Al mediodía se celebrará la Santa Eucaristía, presidida por el obispo de Ponce, Rubén González Medina, y una vez concluida dará inicio la programación musical que marcará el cierre de esta histórica festividad.

La jornada musical comenzará a las 2:00 de la tarde con la presentación del Grupo Senderos de Cultura, seguido por el Grupo Bomba con Trovadores, el Grupo Casima, el Grupo Esencia, la Tuna Romancera y el cierre a cargo de Plena Libre.