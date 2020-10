Secretario y vicepresidenta del PPD arremeten contra candidatos a la gobernación por “ocultar” sus planillas

by

REDACCIÓN: “¿Qué ocultan Alexandra Lúgaro, Pedro Pierluisi y Eliezer Molina sobre sus finanzas?”, cuestionaron el lunes el secretario y la vicepresidenta del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Bianchi y Carmen Maldonado, respectivamente, quienes entienden que los candidatos a la gobernación por el Partido Movimiento Victoria Ciudadana (PMVC), Partido Nuevo Progresista (PNP) y el candidato independiente, “tienen que contestarle al país”.

En un comunicado de prensa, los líderes populares citaron la noticia en la que un periódico de circulación general presentó las planillas de todos los candidatos a la gobernación con excepción de los candidatos mencionados, lo que para Bianchi y Maldonado “levanta serios cuestionamientos sobre las finanzas de estos”.

“¿Por qué razón Lúgaro, Pierluisi y Molina no pudieron presentarle al país las planillas radicadas de los últimos cinco años? Es un ejercicio fácil de realizar y que permite a los ciudadanos conocer las fuentes de ingreso de los candidatos en aras de demostrar transparencia”, señaló Bianchi.

"Recordemos que fue Lúgaro quien dijo que era responsabilidad de ellos, en alusión al partido que representa, devolver la confianza en el servicio público. Le recuerdo a la candidata que para lograr devolver esa confianza los mensajes tienen que ser cónsonos con las acciones. No puede decir una cosa y hacer otra", apuntó Maldonado, al hacer referencia a un comunicado de prensa emitido por el PMVC en el que presentaron una propuesta de legislación titulada Reforma Expedita sobre Corrupción, Administración y Transparencia Estatal.

















Lúgaro dijo en su comunicado que: “Es nuestra responsabilidad devolver la confianza en el servicio público. Los ciudadanos y ciudadanas necesitan verse representados por funcionarios comprometidos y a quienes no les tiemble la mano al momento de tomar acciones contundentes que eliminen de raíz la corrupción del gobierno”.

“La transparencia gubernamental inicia con la apertura, accesibilidad y honestidad por parte de los candidatos. No podemos gobernar un país, si desde antes de ser electos, omitimos y ocultamos información. Puerto Rico necesita líderes comprometidos que evidencien cumplen con los requisitos de ley como cualquier otro ciudadano. Es bien fácil pararse ante las cámaras de televisión y pregonar que ellos lograrán la transparencia que el país anhela, sin embargo, a la hora de la verdad mienten y ocultan información. Ellos exigen lo que no están dispuestos a dar. Esas críticas tienen que estar acompañadas de acciones y hoy vemos como no son capaces de hacerlo. En el caso particular de Pierluisi, es igual que el pasado gobernador Ricardo Rosselló, quienes se mostraban al país de una forma y al final solo adelantan sus agendas particulares que en nada están comprometidas en dotar al país de mejores oportunidades”, subrayó Bianchi.

Por su parte, la también alcaldesa de Morovis resaltó que el presidente del PPD y candidato a gobernador, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, “ha demostrado esa apertura al presentar sus finanzas al país por los pasados años”.

“Emplazo a Lúgaro a que publique de inmediato sus planillas y le demuestre al pueblo puertorriqueño sus fuentes de ingresos y egresos”, concluyó Maldonado.