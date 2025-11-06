Sujeto preso por violencia de género en Arecibo

by

ARECIBO: Agentes de la División de Violencia Doméstica de Arecibo radicaron cargos por maltrato dentro de la Ley 54 de Violencia Doméstica contra Héctor M. Meléndez Ríos, de 26 años, residente en Manatí, por hechos ocurridos en Arecibo.

Se alega que, en la mañana del 2 de noviembre, tras una discusión con la perjudicada presuntamente el imputado la agarro por el pelo, le rompió su teléfono celular arrojándolo contra el piso y posteriormente lanzó el beeper con la llave del carro de la mujer a un solar yermo a orillas de la carretera.

El caso está en manos del agente José M. Berrios Martínez, de la División de Violencia Doméstica, y de la fiscal Lucianne Sánchez Serrano.

La juez Alba I. Calderón Cestero determinó causa probable para arresto e impuso una fianza de $50 mil, que el sujeto no prestó, quedando sumariado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar.