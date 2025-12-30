Tradicionales choques, caídas de carrozas y peleas en el Festival de las Máscaras de Hatillo

by

HATILLO: Sobre diecinueve incidentes, que aparentan ser más tradicionales que la propia tradición, fueron reportados durante el Festival de Máscaras de Hatillo, que anualmente se efectúa como parte de la conmemoración católica del Día de los Inocentes, todos los 28 de diciembre.

En su informe, la Policía dijo que los incidentes se desglosaron en caídas de carrozas, una persona pillada, choques de vehículos, una persona con problemas de salud y una pelea. Las personas afectadas fueron llevadas a diferentes hospitales de la región norte

Los incidentes fueron reportados en el área de la gasolinera Gulf, del Guamá; la gasolinera Texaco del barrio Buena Vista; en la carretera 2 frente al restaurante Pizza Hut; en la calle La Rampa, después de la urbanización Colina y Davis Café; en el sector Rancho 4 el barrio Capáez, en el kilómetro 3.8 de la carretera 130; barrio Corcovada, barrio Capáez y en la carretera 492, frente al Centro Agrícola.

Por su parte, la Unidad Motorizada de Arecibo expidió 133 boletos por la violación a la Ley 22 de Tránsito, ocupó dos tablillas; denunciaron a dos personas por violación a la Ley 22 de Tránsito; y ocupó una motora.

Aparte de eso, la División de Vehículos Hurtados de Arecibo ocupó un tractor por violar la Ley 22 de Tránsito, como se ve en la foto que ilustra esta nota.

El teniente coronel Jaime J. Mont Brutón, comandante del área de Arecibo, y agentes de la Policía procedentes de distintas regiones; la Policía Municipal de Hatillo, la División de Patrullas de Carreteras, la Unidad Motorizada, otras unidades especializadas, el Cuerpo de Bomberos, el Negociado de Manejo de Emergencias Estatal y Municipal y el Negociado de Emergencias Médicas, estuvieron en el Festival de Máscaras.