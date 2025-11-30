Vuelve el Gran Festival Navideño y la 5ta Concentración de Botes Iluminados a El Combate

by

CABO ROJO: La comunidad de la playa El Combate de Cabo Rojo anunció el regreso de su evento cumbre: el Festival Navideño y Quinta Concentración de Botes Iluminados; en un evento de tres días que tendrá lugar el viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Parque Recreativo de El Combate. La entrada es gratuita.

El evento principal será la Concentración de Botes Navideños, el sábado 6 de diciembre, desde las 5:00 de la tarde hasta cerca de las 12:00 de la medianoche. Cientos de embarcaciones, convertidas en carrozas flotantes, iluminarán las dos millas de playa con un despliegue de creatividad puertorriqueña sin igual.

“Sabemos que la creatividad puertorriqueña no tiene límites. Invitamos a los dueños de botes a encender la magia combinando estampas navideñas con miles de luces. Esperamos ver desde la Natividad hasta el ‘Grinch’ en el agua, junto a lechones asados y estampas jíbaras”, señaló Danny Ramos, organizador de la actividad.

En ediciones anteriores, han participado más de 200 embarcaciones de toda la isla, deleitando a cientos de familias con sus decoraciones fabulosas, que incluyen a Santa Claus, los Reyes Magos, renos, árboles de Navidad y estampas típicas navideñas.

Ramos explicó que no se requiere registro. Sin embargo, todo dueño de bote que desee participar debe llegar con su embarcación decorada al área de la playa el sábado 6, antes de las 5:00 de la tarde. También habrá el encendido navideño, música en vivo, kioscos con comida y bebida típica y artesanos.

“Este evento es un atractivo familiar único y la oportunidad perfecta para una escapada de fin de semana a la Playa El Combate, la playa más larga de Puerto Rico”, indicó Xavier A. Ramírez, codueño del Centro de Información Turística y Hospedería I LOVE Combate.

Además del espectáculo en el agua, Cabo Rojo ofrece decenas de atractivos turísticos y sobre 100 restaurantes listos para recibir a visitantes locales y del exterior.