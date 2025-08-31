Abren cuenta “gofundme” para ayudar empleado municipal de Cabo Rojo accidentado

by

CABO ROJO: Familiares de Luis “Tibu” Caballery Vélez, un empleado municipal de Cabo Rojo que resultó gravemente herido en un accidente vehicular mientras realizaba sus labores con la División de Saneamiento del Municipio; abrieron una cuenta en la plataforma “Gofundme” para solventar “lo que ha generado una carga económica inesperada”.

La cuenta fue abierta por Israel Rodríguez, residente en Orlando, Florida, quien destacó que Caballery Vélez actualmente se encuentra en el Centro Médico de Río Piedras, donde enfrentará varias cirugías debido a la gravedad de sus lesiones.

“Su familia ha tenido que trasladarse desde Cabo Rojo para acompañarlo, lo que ha generado una carga económica inesperada. Se solicita apoyo para ayudarles en este momento difícil, y se agradecen profundamente tanto las donaciones como las oraciones por la recuperación de Luis”, se indica en la petición de ayuda.

Caballery Velez fue impactado por una guagua Toyota Tacoma este pasado 27 de agosto, a las 5:45 de la mañana, en el kilómetro 21.2 de la carretera 102, en el sector El Coquí de Cabo Rojo. Este hacía labores de saneamiento cuando fue impactado, quedando pillado entre el vehículo y el camión International Z300, de recogido de desperdicios perteneciente al Municipio.

El conductor de la Tacoma fue identificado como Aníbal Galileo Santiago, de 73 años, vecino de San Germán, cuya guagua, según la Policía, tenía vencidos los derechos anuales para transitar por la vía pública.

“En este momento tan doloroso y complicado para la familia inmediata de Luis, es de suma importancia su ayuda ya que ambos padres de Luis tuvieron que trasladarse a Río Piedras desde Cabo Rojo para poder estar con él. Es una situación que no sabemos cuánto durará, pero de lo que sí estamos conscientes es que será una carga económica e inesperada para la familia de Luis”, indicaron.