DACO advierte sobre prácticas engañosas de empresas de placas solares

REDACCIÓN: El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Edan Rivera Rodríguez, emitió una advertencia a quienes ofrecen servicios de venta, instalación y mantenimiento de sistemas de placas solares y/o baterías para almacenamiento de energía, por entender que estos comercios pudieran estar incurriendo en reiterados anuncios engañosos, y otras prácticas prohibidas.

“Estos sistemas cuestan miles de dólares, y conllevan contratos que imponen pagos mensuales a lo largo de hasta 25 años. Nos preocupa que los comercios no estén orientando debidamente a los consumidores y que, en algunas ocasiones, incluso hagan promesas que no son ciertas, que se prestan a confusión, o que impiden tomar decisiones informadas”, enfatizó Rivera Rodríguez.

En cuanto al tema, mediante la Carta Circular 2022-001, el secretario aclaró las prácticas engañosas reiteradas que han llegado a la atención del Departamento, y alertó sobre las penalidades a las que se exponen quienes incurran en este tipo de conducta, con multas que pudieran ascender hasta $10 mil por infracción, por cada día en que se incurra en la falta.

Según se detalla en el documento, entre las prácticas prohibidas más reiteradas en la industria se encontrarían:

Divulgaciones falsas o engañosas respecto a los servicios de interconexión.

Cotizaciones o estimados irreales que, tras instalarse los sistemas, no cubren las demandas de energía por las que se contrató el servicio.

Orientación inadecuada en torno a los aspectos involucrados en la contratación, e instalación de los equipos de modo parcial o incompleto, o en fechas muy posteriores a lo estipulado.

También se mencionan como prácticas engañosas la falta de divulgación en torno a problemas de inventario de baterías de almacenamiento de energía y/o incumplimiento con los servicios en garantía alegando falta de inventario; así como la instalación de sistemas de placas solares sin una licencia de contratista y/o sin estar registrado como contratista.

“El tema de las baterías es preocupante. En los pasados días nos han llegado quejas de que algunas empresas están negado servicios en garantía alegando que hay bajo inventario en el mercado y que no se consiguen las bacterias de reemplazo. Aun cuando el comercio no controle el inventario de piezas y accesorios de los sistemas que vende, debería tener contemplado algún remedio para este tipo de escenarios. No puede ser que un consumidor se vea obligado a pagar, mes tras mes, por un servicio que no recibe”, señaló Rivera.

El secretario indicó que, pese a que ya se han impuesto varias multas y adjudicado múltiples querellas a favor de los consumidores, algunas prácticas no han sido corregidas.

“La falta de cooperación nos ha llevado a adoptar una actitud mucho más firme con el tema. De manera alguna vamos a permitir que se burle la confianza de personas que adquirieron unos equipos y asumieron fuertes deudas confiando en las divulgaciones hechas por el comercio”, recalcó.

Además de la Carta Circular, el secretario emitió una Interpretación en torno a la jurisdicción del DACO sobre el tema, así como una Orden Administrativa de aplicación al foro adjudicativo.

“Hemos diseñado un plan integral de atención a esta problemática, a fin de asegurar una mayor protección a los consumidores, y que no se burle la intervención de nuestra agencia en detrimento de derechos expresamente reconocidos en Puerto Rico”, sentenció el secretario.

La interpretación promulgada por Rivera se ampara en jurisprudencia que reconoce la facultad del DACO para intervenir sobre cualquier controversia en la que se plantee algún tipo de incumplimiento contractual, lo cual incluye los casos en que estén de por medio servicios de compraventa, instalación y mantenimiento de sistemas de placas solares.

Se destaca también la posibilidad de dejar sin efecto cláusulas de arbitraje de mediar alguna de las circunstancias que, según dispuesto por el Tribunal Supremo, pudieran dar base para que se decrete su nulidad.

Según Rivera, la base para promulgar esta “estrategia integral” obedece al patrón de incumplimiento de algunos miembros de la industria, lo cual se evidencia también en el hecho de que, entre los casos que el DACO debe llevar a los tribunales, siempre aparece alguno de servicios de placas solares.

“Exhortamos a que verifiquen los listados que publicamos todos los meses. Toda empresa que aparece ahí es porque se ha negado a cumplir con una determinación final y firme a favor del consumidor. Eso, sin duda, debe ser visto como una señal de alerta”, concluyó.