Hormigueros es el primer municipio de Puerto Rico en poner en marcha su Banco de Tierras Comunitarias

HORMIGUEROS: El Municipio de Hormigueros y el Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH) informaron que el llamado Pueblo del Milagro es el primer pueblo del país en activar su Banco de Tierras Comunitarias, liderado por la comunidad y que se financiará a través de un fondo rotativo.

El Banco de Tierras Comunitarias de Hormigueros se creó como una entidad sin fines de lucro en colaboración con el Municipio de Hormigueros y con el apoyo técnico del CRH. Su misión es adquirir, rehabilitar y devolver al uso comunitario propiedades abandonadas, deterioradas o declaradas estorbos públicos, priorizando la vivienda digna y permanentemente asequible para residentes del municipio.

“Este proyecto nace del compromiso que tenemos con nuestra gente. Queremos que las familias de Hormigueros tengan la oportunidad de vivir con dignidad, estabilidad y seguridad en su propio pueblo. El Banco de Tierras Comunitarias nos permitirá transformar propiedades abandonadas en hogares accesibles, pensados para quienes más lo necesitan. Al momento el banco de tierras tiene dos propiedades que el municipio les cedió, una ya se está rehabilitando. Se espera que el banco reciba diez propiedades más en los próximos meses”, explicó Pedro Juan García Figueroa, alcalde de Hormigueros.

Por su parte, el director ejecutivo del CRH, Luis Gallardo Rivera, indicó que “este esfuerzo representa un cambio estructural en la manera en que se maneja la vivienda en Puerto Rico. Hormigueros está demostrando que es posible transformar el abandono en oportunidades reales para la gente, desde un modelo justo, transparente y liderado por la comunidad”.

El Banco de Tierras Comunitarias opera bajo principios de participación comunitaria, rendición de cuentas y acceso a la vivienda, asegurando que las decisiones prioricen la vivienda principal sobre segundas residencias o propiedades de inversión. Este modelo busca, además de fomentar la adquisición de primeros hogares, estabilizar los vecindarios y fortalecer el tejido social y económico del municipio.

“Este logro posiciona a Hormigueros como un referente a nivel isla en el desarrollo de políticas públicas innovadoras para atender la crisis de vivienda asequible desde una perspectiva comunitaria y sostenible. En el CRH nos sentimos orgullosos de ser parte de este esfuerzo y estamos en la mejor disposición de continuar colaborando con los demás municipios de la isla. Más adelante la Junta del Banco de Tierras de Hormigueros informará a la comunidad sobre los criterios de elegibilidad o procesos de solicitud para las personas interesadas en estas propiedades”, puntualizó Gallardo.