Universidad Albizu capacita sobre 980 psicólogos y profesionales de salud mental de Venezuela

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﻿MAYAGÜEZ: La Universidad Albizu capacitó a cerca de 980 psicólogos venezolanos y, en una segunda fase, movilizará una brigada de profesionales de la salud mental a Venezuela, como parte de una iniciativa humanitaria dirigida a fortalecer la atención emocional de las personas, familias y comunidades afectadas por los recientes terremotos y la crisis que enfrenta el país.

El proyecto se llevó a cabo mediante una alianza entre la Universidad Albizu y la Federación de Psicólogos de Venezuela, formalizada a través de un Memorando de Entendimiento que establece un marco de colaboración para ofrecer servicios de Primeros Auxilios Psicológicos, capacitación profesional y respuesta en salud mental ante emergencias, desastres naturales y otras situaciones de crisis humanitaria.

La iniciativa contó con dos fases complementarias. La primera consistirá en una serie de talleres virtuales que ya están siendo impartidos por profesores y especialistas de la Universidad Albizu, dirigidos a aproximadamente 980 psicólogos de distintas regiones de Venezuela.

Los adiestramientos están enfocados en Primeros Auxilios Psicológicos, intervención en situaciones de crisis, manejo del trauma, resiliencia comunitaria, acompañamiento emocional y estrategias basadas en evidencia científica para atender a sobrevivientes de desastres.

En una segunda fase, la Universidad Albizu proyecta movilizar una brigada de psicólogos y especialistas a Venezuela para brindar apoyo presencial, colaborar con los profesionales locales y participar en intervenciones dirigidas a las comunidades afectadas. La misión también contempla acompañamiento técnico, intercambio de conocimientos y apoyo a los equipos responsables de atender las consecuencias emocionales y psicológicas de la emergencia.

“Las emergencias no solo dejan daños físicos; también provocan profundas heridas emocionales que requieren atención inmediata y especializada. Como institución líder en la formación de profesionales de la salud mental, entendemos que nuestro deber trasciende las fronteras. Esta iniciativa nos permite compartir nuestro conocimiento en una primera etapa y, posteriormente, llevar nuestro apoyo directamente a las comunidades que más lo necesitan”, expresó el presidente de la Universidad Albizu, Dr. Nelson E. Soto.

El acuerdo contempla también programas de formación de formadores, conocidos como “Training of Trainers”; supervisión clínica y acompañamiento profesional; seminarios y conferencias; desarrollo de protocolos y materiales psicoeducativos; campañas comunitarias de promoción de la salud mental; investigaciones conjuntas y evaluaciones del impacto de las intervenciones.

Por su parte, el rector del Recinto de San Juan de la Universidad Albizu, Dr. Julio Santana Mariño, explicó que el modelo de trabajo busca fortalecer primero las capacidades de los profesionales que ya se encuentran en el país y, posteriormente, complementar sus esfuerzos mediante una misión presencial.

“Capacitar a un grupo de 980 psicólogos significa ampliar exponencialmente el alcance de esta iniciativa. Cada profesional podrá llevar apoyo emocional a decenas de personas y familias. La futura movilización de nuestra brigada permitirá acompañar ese trabajo sobre el terreno, colaborar directamente con los equipos venezolanos y responder a las necesidades que se identifiquen en las comunidades afectadas. Quiero agradecer el trabajo de las doctoras Tania Rodríguez, PhD, Psicóloga en Consejería Psicología con más de 20 años de experiencia. Es experta en trauma, telesalud y respuesta ante desastres y Vanessa Ginebra, PhD, Psicóloga en Consejería Psicología y Coordinadora de adiestramiento en la Universidad Albizu. Es experta en terapias contextuales y colabora con SAMHSA y MUSC en capacitación para el manejo del trauma infantil. Ambas han sido instrumentales para que este adiestramiento haya sido posible”, afirmó Santana Mariño.

La Universidad Albizu proveyó expertos y recursos académicos, facilitará talleres y adiestramientos especializados, compartirá protocolos basados en evidencia científica y ofrecerá asesoría técnica para el diseño y la implementación de programas de intervención psicosocial.

“Nos complace especialmente presentar esta sesión que se realiza en el marco del Convenio Institucional entre la Universidad de Albizu y la Federación de Psicólogos de Venezuela. Seguimos adelante con esta gran jornada de formación ofreciendo temáticas de gran valor e impacto, en un espacio completamente abierto y diseñado para el personal de salud, miembros del gremio, estudiantes y público general”, indicó la Dra. Clara Josefina Astorga de Ramírez, presidenta de la Federación de Psicólogos de Venezuela.

Con esta iniciativa de capacitación y acción directa, la Universidad Albizu reafirma su misión de poner el conocimiento al servicio de las comunidades, promover la cooperación internacional y contribuir a la recuperación emocional del pueblo venezolano durante una de las situaciones más difíciles que ha enfrentado.