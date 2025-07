Urge apoyar albergues de sobrevivientes de violencia de género ante alza en feminicidios en Puerto Rico

by

REDACCIÓN: El terrible aumento en los casos de feminicidios en Puerto Rico exige que todos los sectores de la sociedad, el gobierno, las empresas, las organizaciones y la ciudadanía en general unan esfuerzos para frenar esta crisis y apoyar a los albergues de sobrevivientes de violencia doméstica, aseguró la directora ejecutiva de Casa de la Bondad, Gloria Vázquez Meléndez.

Con los asesinatos a manos de sus parejas de Vilmarie Torres Rodríguez, en Guayanilla, y Keyshla Rivera Ocasio, en Vega Alta, en los pasados días ya suman 13 feminicidios en este año en Puerto Rico.

“Los feminicidios que han sacudido a nuestro país en los últimos días no son solo noticias trágicas. Son historias de mujeres que ya no están, y que quizás pudieron ser salvadas si hubiésemos llegado a tiempo. Como país, no podemos seguir acostumbrándonos a prender una vela, a seguir llorando vidas o a guardar silencio. La violencia doméstica no se da de la noche a la mañana. Empieza con el miedo, con el control disfrazado de amor, con el aislamiento, con la culpa sembrada poco a poco. Y en muchas ocasiones, ese patrón se repite ante la mirada de una sociedad que calla, juzga o simplemente no sabe qué hacer”, expresó Vázquez Meléndez en declaraciones escritas.

La directora ejecutiva de Casa de la Bondad destacó la importancia de los albergues para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica como el que ella dirige en el área este de Puerto Rico. Indicó que, ante un ambiente de violencia en un hogar, acudir a un albergue de emergencia puede salvar vidas de mujeres y de sus hijos, por lo que es necesario apoyarlos con recursos.

“A lo largo de los años, he sido testigo de algo muy poderoso, mujeres que han logrado salir adelantan con sus hijos e hijas. Mujeres que, con miedo, con mucha incertidumbre, pero con una fuerza que ni ellas mismas sabían que tenían buscaron ayuda. Entraron a un albergue, recibieron apoyo psicológico, se empoderaron legalmente y aprendieron a amarse otra vez. Esas mujeres hoy viven libres, criando a sus hijos con dignidad, construyendo una nueva historia. Esas historias de éxito existen. Y merecen ser contadas. Porque cuando visibilizamos el camino recorrido por una sobreviviente, otra mujer que está en la oscuridad puede empezar a ver luz”, señaló.

Vázquez Meléndez planteó que todos los sectores, desde el gobierno, las organizaciones comunitarias hasta los propios ciudadanos pueden hacer más para frenar la violencia y no hacernos de la vista larga ante esta crisis.

“Este asunto nos toca a todos. No es un problema exclusivo de las víctimas, es un asunto de país. Necesitamos ser comunidad, ser esa voz que no juzga, esa mano amiga que acompaña, esa vecina que se atreve a preguntar si todo está bien. Porque cuando extendemos la mano en vez de señalar, podemos marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No todos podemos hacer todo, pero todos podemos hacer algo y ese algo puede salvar una vida”, concluyó, exhortando a respaldar los albergues.

Casa de la Bondad es un albergue para mujeres sobrevivientes de violencia en la región oriental de Puerto Rico. Quienes deseen comunicarse o recibir orientación de sus servicios pueden llamar a (787) 852-7265 o administración@casabondad.org.