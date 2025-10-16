5K de Cabo Rojo COOP rompe récord de participación con más de 1,250 corredores

by

CABO ROJO: La participación en la carrera 5K de Cabo Rojo COOP, que tuvo lugar este pasado domingo 12 de octubre rompió récord, según lo confirmó a LA CALLE Digital, Kerwin A. Morales, presidente ejecutivo de esta prestigiosa institución cooperativista.

El evento sobrepasó los 1,250 corredores inscritos, lo que lo convirtió en el de mayor participación en la historia de la carrera.

La carrera se hizo en un circuito de cinco kilómetros que comenzó y terminó en la sede principal se Cabo Rojo COOP, usando como ruta la carretera PR-100, principal acceso a Cabo Rojo.

La dedicatoria recayó en los atletas caborrojeños Ángel Rodríguez (ciclismo), Francisco Galarza (judo) y José Figueroa (atletismo); mientras que lo recaudado por concepto de las inscripciones se le entregó a la niña Isbel Ríos Sánchez, quien enfrenta un diagnóstico de leucemia y requiere un costoso tratamiento médico.

Los primeros cinco lugares, tanto femenino como masculino, fueron:

Femenino

1. Rubelis Toro Arizmendi (Guánica), de 17 años, 20:07

2. Evanelis Sepúlveda (San Germán), de 22 años, 21:11

3. Leila Rodríguez (Aguada), de 27, 21:18

4. Carmarie Matos (Mayagüez), de 30 años, 21:55

5. Alexa Juliann Méndez Cortés (Aguada), de 17 años, 22:22

Masculino

1. Uriel Muñoz (Argentina), de 20 años, 14:20

2. José Ayende (Arecibo), de 20 años, 15:43

3. Caleb Rodríguez Lugo (Vega Alta), de 19 años, 16:19

4. Joshua M. Jusino Pérez (San Germán), de 26 años, 16:21

5. Ian José López Bobe (Cabo Rojo), de 17 años, 16:45

Fuente: MyRace Result