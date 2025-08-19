Abren inscripciones para 9na edición del 5K Cabo Rojo COOP

by

CABO ROJO: Tras el éxito de las pasadas ocho ediciones de su carrera 5K, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo (Cabo Rojo COOP) anunció la apertura de inscripciones para su nueva edición que se llevará a cabo el domingo, 12 de octubre de 2025, partiendo desde las facilidades de su Oficina Central, en la carretera PR-100 de Cabo Rojo.

Esta 9na edición otorgará más de $7,000 en premios en efectivo para las categorías Masculino y Femenino. Los primeros 900 inscritos recibirán la camisa oficial. Se entregarán medallas para los primeros 1,000 en cruzar la meta.

“Durante los pasados años, este evento anual ha impactado positivamente a más de 10,000 corredores y se ha consolidado como una de las carreras más esperadas de la región. Como los principios que fortalecen el cooperativismo, el 5K promueve la solidaridad, el apoyo mutuo y la salud, reforzando los lazos que unen a la comunidad. Por eso, este año, volveremos nuevamente y con más ahínco, nuestro 5K”, adelantó Kerwin A. Morales Rivera, presidente ejecutivo de Cabo Rojo COOP, al invitar a los interesados en participar del evento a registrarse, desde hoy, en caborojocoop.com.

Según indicó el ejecutivo cooperativista, en esta ocasión, los fondos recaudados en el 5K serán destinados a la niña Isbel Ríos Vázquez, para cubrir parte de los gastos médicos de su tratamiento contra la leucemia. La jornada deportiva también será un espacio para reconocer la trayectoria y dedicación de atletas destacados de la comunidad, como Francisco Galarza (judo), Ángel Rodríguez (ciclismo) y José Y. Figueroa (atletismo).

“Este evento es mucho más que una carrera, representa esperanza y unión comunitaria. Cada paso que damos juntos se traduce en apoyo real para Isbel y su familia, así como la reafirmación de nuestro compromiso con el deporte y nuestros atletas locales”, manifestó Morales Rivera.

Añadió que buscando innovar, edición tras edición, esta nueva carrera contará con un nuevo equipo y sistema de cronometraje que ofrecerá a los corredores mayor precisión en sus resultados. A través de la página my.raceresult.com, los corredores podrán consultar sus tiempos. A su vez, recibirán por correo electrónico su marca oficial y un certificado personalizado para compartir en redes sociales.

El día del evento, todos los asistentes podrán disfrutar de diferentes exhibidores, música y áreas para ejercicios de calentamiento, entre otros. La carrera que comenzará a las 2:00 de la tarde, para los niños; y a las 5:00 p.m. para los demás corredores; será transmitida en vivo por radio. Habrá estacionamiento disponible.