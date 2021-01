5% de la población penal en Puerto Rico es inocente

by

MAYAGÜEZ: Aproximadamente el 5 por ciento de la población penal de Puerto Rico está presa siendo inocente, según lo confirmó a LA CALLE Digital el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, licenciado Julio Fontanet.

Esta entidad educativa es la promovente y auspicia el PRoyecto Inocencia, cuya razón de ser es identificar los casos de personas inocentes confinadas injustamente en el sistema carcelario de Puerto Rico.

“La mayoría de las personas que están en las cárceles cometieron el delito (por el que fueron convictas). La mayoría. Pero hay 100, 200, 300 que son inocentes. La función fundamental de este proyecto es identificar ese 5 por ciento de confinados que fueron condenados injustamente por distintas razones; a veces por equivocación… a veces porque alguien actuó ilegalmente, porque eso hay que decirlo también, porque se suprime evidencia o se logran confesiones de dudosa validez, pero, vamos, se cometen errores. Nuestra función es identificar esos casos y tramitarlos”, explicó el licenciado Fontanet a preguntas de LA CALLE Digital.

El también expresidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico explicó que para que el PRoyecto Inocencia se haga cargo de un caso, tiene que estar totalmente convencido de la inocencia de la persona que representa, por lo que un número sustancial de casos que se traen a su atención se rechazan.

“Te diría que con Eduardo (Correa López) es el caso más obvio. Si el de Los Tres Inocentes de Aguada era obvio; este es el caso más manifiesto. Donde la inocencia es palpable y por eso nuestra incomodidad con la lentitud en que este caso ha sido tramitado”, expresó Fontanet al apuntar que “se han perdido cuatro años” en el tramite del caso de Correa López, quien actualmente está preso en el Centro de Detención del Oeste, en el barrio Limón de Mayagüez, cumpliendo una condena de 111 años por un asesinato que no cometió.

¿Duermen tranquilos los jueces y los fiscales sabiendo que hay gente inocente presa?

“A mí me han escrito algunos jueces que me han dicho que un jurado encontró culpable a un acusado y que ellos tenían que sentenciarlo, porque no tenían potestad para otra cosa, pero no pueden dormir tranquilos porque les parece que esa prueba realmente no justificaba la condena, y nos refieren el caso para que lo investiguemos. Hay gente que tiene conciencia y no puede dormir. Hay otros y otras que no tienen conciencia y que eso no les quita el sueño. Yo creo que mayoría, si tiene dudas, debe tener problemas para dormir”, comentó Fontanet en la transmisión de Facebook Live de LA CALLE Digital, efectuada frente al penal mayagüezano.

En el pasado, el PRoyecto Inocencia logró la liberación de Nelson Ruiz Colón, Nelson Ortiz Álvarez y José Caro Pérez, conocidos como “Los Tres Inocentes de Aguada”, quienes purgaron 20 años de prisión, tras ser convictos siendo inocentes por el asesinato en 1988 de la joven Glorimar Pérez Santiago. Pruebas genéticas los exculparon.

Ahora, se han hecho cargo del caso de Eduardo Correa López, convicto en el 2008 por el asesinato de una mujer en Arecibo. En este caso, trascendió que la Fiscalía tenía evidencia de material genético que no había sido presentado en corte abierta ni tampoco sometido a evaluación científica. Cuando se logró que el Instituto de Ciencias Forenses analizara ese material que se encontró sobre la víctima, el resultado descartó la presencia de Correa en la escena del crimen.