Accidente con motociclista esta mañana en Mayagüez

MAYAGÜEZ: Un motociclista se vio involucrado en un choque ocurrido a las 6:45 de la mañana de hoy, cerca del Centro Judicial de la Sultana del Oeste.

Según el informe de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, un hombre de 29 años, que no ha sido identificado, manejaba una motora KTM 390, cuando se alega que fue impactado por una guagua Mitsubishi Nativa.

El motociclista salió expulsado, cayendo al pavimento y sufriendo heridas de cuidado. Este fue transportado por paramédicos en condición de cuidado a un hospital de la zona.

El conductor de la guagua Nativa se detuvo en la escena.

Los agentes de Patrullas de Carreteras de Mayagüez tienen a su cargo la pesquisa.

Accidente con peatón en Cabo Rojo

Por otro lado, un accidente con un peatón fue reportado a las 5:45 de la mañana, en el kilómetro 21.2 de la carretera 102, en el sector El Coquí de Cabo Rojo.

Se alega que Luis Caballery Vélez, de 31 años, empleado del Municipio de Cabo Rojo, hacía labores de saneamiento cuando fue impactado por una guagua Toyota Tacoma, quedando pillado entre el vehículo y el camión marca International Z300, de recogido de despedicios perteneciente al Municipio.

El conductor de la Tacoma fue identificado como Aníbal Galileo Santiago, de 73 años, vecino de San Germán, cuya guagua, según la Policía, tenía vencidos los derechos anuales para transitar por la vía pública.

El perjudicado fue transportado por paramédicos en condición delicada al Centro Médico de Río Piedras.