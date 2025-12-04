Accidente fatal anoche en Aguadilla

by

AGUADILLA: Las autoridades dieron cuenta de un choque de carácter fatal, reportado a las 11:57 de la noche del martes en la intersección de la carretera PR-2 con la PR-466, frente a la gasolinera Móbil de esta ciudad del noroeste.

Preliminarmente, el informe de la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla indica que el accidente fue entre dos vehículos, donde uno de los conductores falleció en la escena y otras dos personas resultaron heridas.

Pendientes a LA CALLE Digital para más detalles.