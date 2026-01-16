Accidente fatal con peatón esta madrugada en Mayagüez

by

MAYAGÜEZ: Un peatón pereció atropellado en un accidente reportado a las 3:14 de la madrugada de hoy, en la intersección de la carretera PR-2 con la calle Nenadich de la Sultana del Oeste.

Según el informe de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, los hechos ocurrieron específicamente frente al Agrocentro que está en la zona.

Se alega que el conductor de un carro Kía Forte de 2024, identificado como Juan Juarbe, de 52 años, vecino de Añasco, transitaba en dirección de Mayagüez hacia Añasco, cuando al llegar a la intersección con la calle Nenadich, impactó al peatón, cuyo nombre no ha sido provisto, quien cruzaba la vía de rodaje sin tomar las debidas precauciones.

El infortunado falleció en el lugar.

A Juarbe se le hizo la prueba de aliento, que arrojó 0.00% de alcohol en su cuerpo.

El agente Cesar Arocho Torres, de Patrullas de Carreteras de Mayagüez; el agente Carlos Lugo, de Servicios Técnicos; y la fiscal Yanitza E. Negrón Rosado, están a cargo de la investigación.