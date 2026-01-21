Activa la Policía con operativos en Ponce

by

PONCE: Un plan de trabajo dirigido a prevenir el delito y reforzar la seguridad en la Perla del Sur y municipios que forman parte de esta región policíaca fue ejecutado en la semana del 12 al 19 de enero, por el coronel Roberto Rivera Miranda, el inspector Daniel Justiniano, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC); y los oficiales de los distritos del área de Ponce.

Como resultado de la iniciativa, se realizaron intervenciones por violaciones a la Ley 22 de Tránsito, Ley de Armas, denuncias por diferentes delitos, allanamientos, ocupación de sustancias controladas y arrestos.

Como parte de los resultados, se ocuparon armas (10 rifles, seis pistolas, un revólver), 1,863 balas y 59 cargadores.

Aparte de eso, se produjeron 476 intervenciones por violaciones a la Ley 22 de Tránsito y nueve intervenciones por violaciones a la Ley 8 de Protección Vehicular.

Asimismo, hubo 23 intervenciones con menores y 52 personas fueron arrestadas por violaciones a la Ley de Armas, Ley de Sustancias Controladas, apropiaciones ilegales, entre otros delitos.

Se ocuparon tres vehículos y se sometieron 71 denuncias con fianzas totales de $688 mil.

Se ocuparon drogas entre marihuana, heroína, cocaína y crack.

El plan de trabajo fue ejecutado en coordinación con el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, las divisiones de Drogas de Ponce y Yauco, la Unidad de Inteligencia y Arrestos, así como los distritos y demás unidades del área.

Se adelantó que estos planes de trabajo continuarán implementándose en las próximas semanas con el propósito de mantener el orden, garantizar la seguridad vial y promover la sana convivencia ciudadana.